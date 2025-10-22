"Пятёрочка" открывает новый сезон "Школы питания" — для дошкольников и студентов колледжей

Торговая сеть "Пятёрочка" при поддержке ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи" и Агентства Стратегических Инициатив масштабирует образовательный проект "Школа питания" и объявляет о запуске нового сезона ЗОЖ-уроков. Теперь здоровым пищевым привычкам в интерактивном формате могут обучаться не только школьники, но и воспитанники детских садов, а также учащиеся колледжей, училищ и техникумов. Участниками программы стали уже более 800 тысяч детей и педагогов — от Калининграда до Владивостока.

Теорию закрепляем практикой

Проект входит в программу устойчивого развития "Пятёрочка с заботой" и способствует формированию у детей осознанного отношения к еде. Курс включает цикл практических и теоретических занятий — тесты на онлайн-платформе, уроки в классе или дома — они посвящены интуитивному выбору и хранению полезных продуктов, приготовлению сбалансированного питания для всей семьи.

Программа была запущена в феврале 2023 года в трёх регионах России: Перми, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде. Тогда в "Школе питания" приняли участие более 1 тыс. человек. В 2023/24 учебном году уроки о правильном питании охватили уже 71 регион, впервые было проведено интеллектуальное онлайн-соревнование "Здоровая Олимпиада", а общее количество участников составило 252 тыс. человек. Итогами последнего учебного года стали 397 тыс. участников из 74 регионов и вторая проведённая олимпиада.

В новом учебном году проект станет доступен для студентов средне-профессиональных учреждений и воспитанников детских садов с 5 до 7 лет. Программа для дошкольников будет состоять из серии занятий и дополнительных активностей в течение 1 недели и завершится домашним заданием в семейном формате.

Материалы подготовлены квалифицированными педагогами и профессиональными методистами по инициативе торговой сети при содействии проекта "Здоровое питание" Роспотребнадзора. Они полностью соответствуют требованиям ФГОС*, ФООП** и ФОП ДО*** и основаны на достоверных научных данных.

Всё для педагога

Проект охватывает весь необходимый ресурсный блок для педагогов — от чётких методических рекомендаций до разнообразных материалов для проведения лекций и практикумов: презентаций, рецептов, наглядных пособий, карточек и видеороликов. Уроки могут проводиться воспитателями детских садов, классными руководителями и учителями специальных дисциплин — как в рамках классных часов и внеурочной деятельности, так и интегрированных в такие предметы, как "Окружающий мир", "Обществознание", "Биология" или "Технология".

Структура программы продумана для разных возрастных групп: детсадовцев, школьников 1–4, 5–8 и 9–11 классов, а также студентов колледжей. Хотя все занятия направлены на достижение единых образовательных результатов, содержание и практические задания варьируются, чтобы соответствовать возрастным особенностям детей и вписываться в формат конкретного урока.

Как присоединиться

Подать заявку на участие можно на сайте школапитания.рф до 1 марта 2026 года. Все зарегистрированные получат доступ к учебным материалам, сертификаты о прохождении программы и подарки от партнёров.

Полученные знания после прохождения уроков учащиеся смогут применить на "Здоровой Олимпиаде" в апреле 2026 года — единственном в России конкурсе, посвящённом теме ЗОЖ. Олимпиада включена в список рекомендованных мероприятий для образовательных учреждений министерства просвещения на 2025/26 учебный год. Победителя онлайн-соревнования ждёт денежный приз.

*ФГОС — Федеральный государственный образовательный стандарт

**ФООП — Федеральная общеобразовательная программа

***ФОП ДО — Федеральная образовательная программа дошкольного образования