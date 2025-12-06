16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Открытый диалог: на прямой линии губернатор затронул все сферы экономики Самарской области Вячеслав Федорищев назначил ответственных за решение проблем с. Сосновый Солонец Губернатор Самарской области пообещал вводить 100 новых спортобъектов ежегодно Губернатор Вячеслав Федорищев: "Будем расширять программу капремонта больниц и поликлиник" Самарский губернатор: карту "Zа Победу" должны принимать в любом общественном транспорте

Губернатор Власть и политика

Открытый диалог: на прямой линии губернатор затронул все сферы экономики Самарской области

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Рост объемов производства и развитие промышленности — залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5 декабря.

"Почти два с половиной часа губернатор отвечал на вопросы жителей Самарской области! Вопросы разные. От больших до вроде бы совсем бытовых. Вячеслав Андреевич в ходе прямой линии продемонстрировал, что для него нет не важных вопросов. С одинаковым вниманием и погружением говорил о крупном дорожном строительстве в столице региона и о том, что каждое село должно быть обеспечено хорошими дорогами. Обновление парка общественного транспорта и проблемы с отдельным маршрутом автобусов. Что важно — ни одно обращение на прямую линию с губернатором Самарской области не останется без ответа", — подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

Подводя предварительные итоги уходящего года, глава региона отметил, что в настоящий момент реализуется свыше 300 инвестиционных проектов с общим объемом вложений порядка 1,4 трлн рублей. Из них 25 инвестпроектов — уже реализованы. "Мы ожидаем, что за 2025 год в экономику региона будет вложено более 600 млрд рублей инвестиций, что на 30 млрд рублей больше, чем в прошлом году", — добавил Вячеслав Федорищев.

Реализация инвестпроектов в конечном итоге повлияет на уровень жизни населения региона. "Будут появляться новые высокотехнологичные рабочие места с высокой заработной платой, и дополнительные налоговые платежи в бюджет", — отметил глава региона.

Ряд ключевых отраслей промышленности демонстрируют рост. По данным за 10 месяцев, индекс промпроизводства в химической отрасли составляет 106,7%, металлургии — 102,9%, лекарственных средств и медицинских материалов — 128,5%, машин и оборудования — 103,5%, электрооборудования — 105%, пищевых продуктов — 102,9%. Отличные результаты показывают аграрии: собрано свыше 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур — рост на 15,5% к 2024 году.

"Единственная отрасль, которая показывает отрицательную динамику, — это автомобилестроение. Но мы понимаем, с чем это связано. Наше предприятие АвтоВАЗ, которое производит отечественные автомобили, находится в низком тренде рынка. Но мы очень многое делаем для того, чтобы АвтоВАЗ и трудовой коллектив чувствовал себя комфортно", — отметил Вячеслав Федорищев.

Внимание со стороны президента России Владимира Путина, правительства России, правительства Самарской области, вводящиеся меры поддержки позволяют АвтоВАЗу и коллективу развиваться дальше. Напомним, в этом году запущено серийное производство автомобилей Lada Iskra, а на следующий год запланирован старт выпуска кроссовера Lada Azimut — полностью российская разработка.

"Губернатор провел очень насыщенный, динамичный эфир. Он не только ответил на вопросы жителей, дал поручения по решению конкретных проблем, но и озвучил базовую информацию, цифры по многим направлениям развития региона. В частности, говоря про экономику Самарской области, он затронул и тему АвтоВАЗа. Вячеслав Андреевич в очередной раз подчеркнул, что самочувствие трудового коллектива и стабильная работа предприятия были и остаются в фокусе внимания региональных властей", — подчеркнул по итогам прямой линии президента АвтоВАЗа Максим Соколов.

Ожидается, что в целом за 2025 г. индекс промышленного производства составит порядка 96,4%. И несмотря на это Самарская область сохраняет второе место в Приволжском федеральном округе по объему отгруженной промышленной продукции и входит в десятку ведущих регионов страны по этому показателю.

Глава региона неоднократно говорил, что добиться роста в промышленности невозможно без развития науки. Это касается как передовых разработок, так и подготовки профессиональных кадров. Ряд вузов Самарской области вошли в число победителей государственных программ, в том числе "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы". К ним относится и Самарский государственный медицинский университет Минздрава России.

"Крайне важно, что регион софинансирует программы развития вузов. СамГМУ является одним из победителей программы "Приоритет-2030", "Передовые инженерные школы". Наши разработки внедряются, прежде всего, в системе здравоохранения региона, у которой есть хорошие перспективы для дальнейшего развития", — уверен ректор СамГМУ Александр Колсанов.

Он добавил, что медицина в последние годы получила мощный импульс развития. Строятся новые учреждения, в том числе ФАПы, капитально ремонтируются ранее построенные объекты здравоохранения, закупается новое современное высокотехнологичное диагностическое оборудование, на линии выходят новые автомобили скорой и неотложной медицинской помощи, внимание уделяется подбору кадров.

"Для меня, как ректора медицинского университета очень важно, что система здравоохранения и медицина в целом на контроле у Правительства региона, у губернатора лично. Мы видим, какие условия создаются для медработников и пациентов в лечебных учреждениях региона, что очень радует", — отметил Александр Колсанов.

Подводя итог, ректор СамГМУ подчеркнул, что прямая линия губернатора с жителями региона носила всеобъемлющий характер: "Были затронуты разные вопросы, интересующие наших жителей, даны исчерпывающие ответы. И очень важно, что был открытый диалог".

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4