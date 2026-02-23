Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества:

"Уважаемые жители Самарской области! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот всенародный праздник, посвященный тем, кто защищает интересы и безопасность наших граждан, суверенитет и независимость России, особенно дорог нам.

Сегодня судьба страны вновь зависит от стойкости и мужества наших воинов, которые, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, не щадя своей жизни сражаются с врагом. Их объединяет любовь к Родине, понимание ответственности за ее будущее и чувство долга, которое зовет на труд и на подвиг ради общей Победы. И в этой преемственности, в отваге, чести и доблести, унаследованных от старшего поколения, избавившего Европу от фашизма, залог несокрушимой мощи нашей армии и флота.

Как и в самые трудные периоды отечественной истории, наших сограждан — людей разных национальностей и вероисповеданий — отличает стремление помочь фронту. Подчеркивая важность такой сплоченности, Президент В. В. Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.

От всей души благодарю участников специальной военной операции, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил, работников оборонно-промышленного комплекса, всех, кто прошёл армейскую школу за преданность нашему многонациональному народу, самоотверженное служение Отчизне.

Спасибо всем, кто помогает нашим героям, поддерживает участников и ветеранов боевых действий, их семьи, наших соотечественников, пострадавших от агрессии преступного киевского режима. Благодаря вам они сохраняют силу духа, веру в торжество правды и справедливости, чувствуют, что вместе мы — большая и сильная страна.

Искренне желаю защитникам Отечества, всем жителям Самарской области здоровья, семейного счастья, мирного неба, добра и благополучия!".