Вячеслав Федорищев поздравил самарских следователей с профессиональным праздником

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 15 января, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области с Днем образования Следственного комитета.

"Поздравляю вас с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации и 15-й годовщиной ведомства! Своим трудом вы способствуете укреплению российской государственности, обеспечению торжества закона, защите прав и интересов граждан, достижению национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

В центре вашего внимания расследование нарушений конституционных прав граждан, тяжких и особо тяжких преступлений против личности, преступных посягательств в сфере экономики, проявлений коррупции, киберпреступлений. Особо важное направление вашей работы — поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Сотрудников вашего ведомства отличают высочайший профессионализм, принципиальность и ответственность. Опираясь на эти качества, вы успешно решаете поставленные перед вами задачи.
Искренне благодарю вас за верность своему призванию и совместную работу на благо Самарской области. Спасибо ветеранам следственных органов, достойно воспитывающим молодое поколение специалистов.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!" - пожелал губернатор.

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

