Вячеслав Федорищев поздравил самарских следователей с профессиональным праздником

В четверг, 15 января, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области с Днем образования Следственного комитета.

"Поздравляю вас с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации и 15-й годовщиной ведомства! Своим трудом вы способствуете укреплению российской государственности, обеспечению торжества закона, защите прав и интересов граждан, достижению национальных целей развития, поставленных президентом России Владимиром Путиным.

В центре вашего внимания расследование нарушений конституционных прав граждан, тяжких и особо тяжких преступлений против личности, преступных посягательств в сфере экономики, проявлений коррупции, киберпреступлений. Особо важное направление вашей работы — поддержка участников специальной военной операции и их семей.

Сотрудников вашего ведомства отличают высочайший профессионализм, принципиальность и ответственность. Опираясь на эти качества, вы успешно решаете поставленные перед вами задачи.

Искренне благодарю вас за верность своему призванию и совместную работу на благо Самарской области. Спасибо ветеранам следственных органов, достойно воспитывающим молодое поколение специалистов.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!" - пожелал губернатор.