В правительстве Самарской области обсудили работу в условиях сильных морозов В Самарской области работает более 1700 стационарных камер фотовидеофиксации Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ По поручению губернатора Федорищева усиление работы по догазификации взято на контроль правительством области Вячеславу Федорищеву продемонстрировали новые разработки в Клиниках СамГМУ

Губернатор Власть и политика

В правительстве Самарской области обсудили работу в условиях сильных морозов

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в правительстве Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Первая часть была посвящена анализу работы оперативных служб в период существенного понижения температуры.

"В области стоят сильные январские морозы. Мы прогнозировали ситуацию, готовились к ней, приводили в готовность социальные объекты", — отметил глава региона.

В последние дни в Самарской области отмечается аномальное похолодание. В ходе совещания обсудили возможность продолжения образовательного процесса в школах и детских садах.

"Уже 153 учебных заведения ограничили учебный процесс, более 21 тысячи учеников в настоящее время обучаются дистанционно. Решение об ограничении учебного процесса директора образовательных учреждений принимают исходя из сложившегося температурного графика, в случае, если дети приезжают в учебное заведение, учебный процесс продолжается, они обеспечиваются горячим питанием. Детские сады функционируют в обычном режиме", — доложил первый заместитель губернатора Самарской области Виталий Шабалатов.

В регионе работает система принятия решений по отмене занятий в образовательных учреждениях. На сайте Гидрометцентра постоянно обновляется информация о графике температур. Если она составляет -25 градусов, то дети с 1 по 4 класс переходят на дистанционное обучение, если ниже 27, то с 1 по 8 класс, и ниже 30 градусов — с 1 по 11 классы.

Врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян добавил, что на контроле находятся 10 объектов образования, в которых за последние сутки произошли локальные инциденты:

"Из десяти уже в пяти устранены проблемы. В пяти работы еще идут. В школе-интернате №4 и школе №78 городского округа Самара и школе-детсаду поселка Луначарский Ставропольского района – вопросы закроем уже сегодня. Детский сад №58, который расположен в многоквартирном доме, затопило из квартиры сверху. 29 детей оперативно перевели в соседний корпус. Две недели понадобится на просушку помещения и косметический ремонт. В школе №86 произошла утечка холодного водоснабжения, самарские коммунальные системы устраняют причину возникновения инцидента".

Также в Куйбышевском районе выявлены две зоны повреждения водовода. В нескольких домах решается вопрос подачи холодной воды, где из-за низкого температурного режима насосные станции не справились с режимом работы. Для восстановления надлежащего водоснабжения, а также недопущения повторных случаев промерзания наружного водопропровода запланирована укладка подземного трубопровода протяженностью 700 метров. Работы проводит ООО "СКС".

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в таких условиях особое значение имеет координация действий оперативных служб для быстрого решения возникших проблем и обеспечения стабильной обстановки в регионе.

"Мы видим, как себя ведет инфраструктура в такие критические температуры. Необходимо продолжать в штабном режиме вести работу, но самое главное — готовить системные решения. Многие повторяющиеся из года в год аварии связаны с тем, что мы не перекладываем сети там, где давно должны это сделать. Выходите на системные решения. У нас задействовано много механизмов привлечения федеральных средств. Все должны идти на пользу дела, чтобы как можно меньше аварий было. Эту работу продолжайте вести системно", — заключил глава региона.

