В Тольятти будут судить дебошира, покусавшего полицейского

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего ранее не судимого мужчины, укусившего сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Органом предварительного следствия установлено, что 10 октября 2025 г. в полночь в дежурную часть поступил вызов о том, что в квартире дома № 22 по ул. Дзержинского дебоширит мужчина. На момент прибытия полицейских нарушитель забаррикадировался в тамбуре и категорически отказался впустить их, поэтому супруга нарушителя с балкона шестого этажа сбросила ключи стражам закона. Открыв тамбурную дверь, сотрудники полиции обнаружили нетрезвого мужчину в нижнем белье, которого супруга не впускала в квартиру ввиду его агрессивного поведения. Услышав, что прибыли сотрудники полиции, женщина вместе с тремя несовершеннолетними детьми решила покинуть квартиру и вышла в подъезд, однако, в этот момент супруг внезапно побежал в ее сторону. Имея намерение пресечь возможные противоправные последствия в отношении женщины и детей, сотрудники полиции преградили ему путь, стали его удерживать, требуя успокоиться и прекратить незаконные действия. Оказывая активное сопротивление сотрудникам полиции, обвиняемый нанес удар рукой в глаз одному из представителей власти, а в момент надевания ему наручников дебошир несколько раз укусил этого же полицейского за тело.
Вину в содеянном обвиняемый признал полностью.
Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.
Преступное деяние, совершенное обвиняемым, относится к категории преступлений средней тяжести, максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
