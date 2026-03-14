Тольяттинец пытался погасить свои долги переданным ему на ремонт автомобилем знакомого В Тольятти будут судить дебошира, покусавшего полицейского В Самаре задержали местного жителя, подозреваемого в хранении и рекламе наркотиков Гражданин Узбекистана пытался сбыть в Самаре 52 свертка с героином В Самаре мужчина получил срок за убийство соседа

В Тольятти будут судить дебошира, покусавшего полицейского

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего ранее не судимого мужчины, укусившего сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Органом предварительного следствия установлено, что 10 октября 2025 г. в полночь в дежурную часть поступил вызов о том, что в квартире дома № 22 по ул. Дзержинского дебоширит мужчина. На момент прибытия полицейских нарушитель забаррикадировался в тамбуре и категорически отказался впустить их, поэтому супруга нарушителя с балкона шестого этажа сбросила ключи стражам закона. Открыв тамбурную дверь, сотрудники полиции обнаружили нетрезвого мужчину в нижнем белье, которого супруга не впускала в квартиру ввиду его агрессивного поведения. Услышав, что прибыли сотрудники полиции, женщина вместе с тремя несовершеннолетними детьми решила покинуть квартиру и вышла в подъезд, однако, в этот момент супруг внезапно побежал в ее сторону. Имея намерение пресечь возможные противоправные последствия в отношении женщины и детей, сотрудники полиции преградили ему путь, стали его удерживать, требуя успокоиться и прекратить незаконные действия. Оказывая активное сопротивление сотрудникам полиции, обвиняемый нанес удар рукой в глаз одному из представителей власти, а в момент надевания ему наручников дебошир несколько раз укусил этого же полицейского за тело. 

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.

Преступное деяние, совершенное обвиняемым, относится к категории преступлений средней тяжести, максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.  

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

