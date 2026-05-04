Самарец хотел заказать автомобиль из Китая и стал жертвой мошенников

В Самаре 37-летний мужчина хотел приобрести автомобиль из Китая, но попался на уловки мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Несколько месяцев назад потерпевший в сети Интернет нашел сайт, специализирующейся на продажах импортных автомобилей. Самарца заинтересовал автомобиль из Китая по привлекательной цене. Житель региона созвонился по указанному номеру телефона и оставил свой запрос на покупку. Вскоре мужчине прислали подтверждающие документы и фотографии интересующей машины и пояснили, что в ближайшее время она будет проходить таможенное оформление. Неизвестные озвучили цену — 1,5 млн руб., которую необходимо в ближайшие дни перевести за оформление сделки.

Покупатель собрал необходимую сумму денег и перевел их на указанный счет. Неизвестный пояснил, что машина прибудет на территорию Российской Федерации через три месяца, после чего перестал выходить на связь. Все попытки мужчины дозвониться до продавца оказались безрезультатными. Мужчина обратился за помощью в полицию. Как выяснилось, сайт по продажам автомобилей оказался фейковым. По данному факту возбуждено уголовное дело.