У сельского жителя Самарской области конфисковали грузовик за пьяную езду

Судебные приставы Елховского района Самарской области конфисковали грузовой автомобиль у местного жителя с последующей передачей транспортного средства на нужды СВО, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Инцидент произошел после того, как гражданин, находясь в состоянии опьянения, управлял грузовым автомобилем на дорогах населенного пункта. Сотрудники Госавтоинспекции остановили транспортное средство и, выявив внешние признаки опьянения у водителя, предложили пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался от процедуры.

Учитывая, что ранее данный гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичный проступок, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Рассмотрев материалы дела, суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ. Грузовой автомобиль конфисковали и передали в воинскую часть для отправки в зону СВО.