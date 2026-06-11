После ссоры житель Самарской области убил знакомого и выбросил тело в овраг

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор в отношении гражданина, признанного виновным в совершении убийства, сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

2 января 2026 г., согласно материалам дела, между подсудимым и потерпевшим произошла словесная ссора, в ходе которой фигурант нанес потерпевшему множественные удары ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершения преступления подсудимый выкинул труп в овраг неподалеку.

Приговором суда гражданину назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.