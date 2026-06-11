После ссоры житель Самарской области убил знакомого и выбросил тело в овраг

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор в отношении гражданина, признанного виновным в совершении убийства, сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.
2 января 2026 г., согласно материалам дела, между подсудимым и потерпевшим произошла словесная ссора, в ходе которой фигурант нанес потерпевшему множественные удары ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
После совершения преступления подсудимый выкинул труп в овраг неподалеку.
Приговором суда гражданину назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках