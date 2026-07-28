16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Следователи разберутся, почему жильцов аварийного дома в Самаре до сих пор не расселили Пенсионерка из Кошкинского района добилась права приватизировать квартиру Разыскивается 17-летняя жительница Тольятти Самарца отправили в колонию за двойное убийство Мэрию Новокуйбышевска оштрафовали за плохие дороги

Происшествия

Следователи разберутся, почему жильцов аварийного дома в Самаре до сих пор не расселили

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Речь идет о доме № 19 на улице Земеца: здание признали аварийным еще несколько лет назад. Ситуация критическая — разрушаются крыша и стены, а людей до сих пор не расселили, и сроки постоянно переносят. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

Жители не раз обращались в разные инстанции, но решить проблему так и не удалось.

После публикаций в соцсетях ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. По поручению руководителя следственного управления СК России по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи выясняют все детали: проводят необходимые мероприятия, чтобы разобраться в обстоятельствах и понять, почему жильцы до сих пор остаются в небезопасном доме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Богдан Решетников 23 июля 2026 11:27 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Пусть правоохранительные органы накажут виновного!

Елена Птицына 22 июля 2026 15:18 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!

Василий Яковлев 22 июля 2026 15:09 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!

Елена Дьяченкова 22 июля 2026 08:58 Бастрыкину пожаловались на сексуальное преступление в отношении маленьких девочек

Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2