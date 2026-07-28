Следователи разберутся, почему жильцов аварийного дома в Самаре до сих пор не расселили

Речь идет о доме № 19 на улице Земеца: здание признали аварийным еще несколько лет назад. Ситуация критическая — разрушаются крыша и стены, а людей до сих пор не расселили, и сроки постоянно переносят. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

Жители не раз обращались в разные инстанции, но решить проблему так и не удалось.

После публикаций в соцсетях ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. По поручению руководителя следственного управления СК России по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи выясняют все детали: проводят необходимые мероприятия, чтобы разобраться в обстоятельствах и понять, почему жильцы до сих пор остаются в небезопасном доме.