Следователи разберутся, почему жильцов аварийного дома в Самаре до сих пор не расселили

Речь идет о доме № 19 на улице Земеца: здание признали аварийным еще несколько лет назад. Ситуация критическая — разрушаются крыша и стены, а людей до сих пор не расселили, и сроки постоянно переносят. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
Жители не раз обращались в разные инстанции, но решить проблему так и не удалось.
После публикаций в соцсетях ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. По поручению руководителя следственного управления СК России по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело.
Сейчас следователи выясняют все детали: проводят необходимые мероприятия, чтобы разобраться в обстоятельствах и понять, почему жильцы до сих пор остаются в небезопасном доме.
Последние комментарии
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным