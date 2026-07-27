Почти 14 млн рублей выманили мошенники у дедушки из Самарской области

Пенсионер из Красноярского района лишился почти 14 млн рублей из‑за телефонных мошенников, сообщили в региональной прокуратуре.
По настоянию злоумышленников мужчина перевел свои накопления на разные счета. "Личности владельцев счетов установлены, ими оказались жители Челябинской области, Республик Башкортостан и Татарстан", - уточнили в ведомстве.
Часть средств уже удалось вернуть: по трем удовлетворенным судом искам с дропперов взыскано 9,4 млн рублей. Также ранее с жителя Нижнекамска в пользу потерпевшего было взыскано 4 млн 450 тыс. рублей.
Вопрос полного восстановления прав пенсионера остается на контроле надзорного ведомства.
Последние комментарии
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным