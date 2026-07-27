Почти 14 млн рублей выманили мошенники у дедушки из Самарской области

Пенсионер из Красноярского района лишился почти 14 млн рублей из‑за телефонных мошенников, сообщили в региональной прокуратуре.

По настоянию злоумышленников мужчина перевел свои накопления на разные счета. "Личности владельцев счетов установлены, ими оказались жители Челябинской области, Республик Башкортостан и Татарстан", - уточнили в ведомстве.

Часть средств уже удалось вернуть: по трем удовлетворенным судом искам с дропперов взыскано 9,4 млн рублей. Также ранее с жителя Нижнекамска в пользу потерпевшего было взыскано 4 млн 450 тыс. рублей.

Вопрос полного восстановления прав пенсионера остается на контроле надзорного ведомства.