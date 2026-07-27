Резидент "Жигулевской долины" вошел в топ-10 национального рейтинга "ТехУспех-2026"

Резидент технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" ГК "ИСП" вошел в первую десятку национального рейтинга быстрорастущих высокотехнологичных компаний "ТехУспех-2026". Тольяттинская компания отмечена в категории средних компаний.
"ТехУспех" — первый в России рейтинг высокотехнологичных компаний, развивающихся быстрыми темпами. Организатором выступает газета "Ведомости" при участии Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Рейтинг оценивает потенциал лидерства компаний на российском и глобальном технологическом рынках.
В 2026 г. в рейтинг вошли 87 российских компаний из различных отраслей, включая телекоммуникации, информационные технологии, электронику, промышленное оборудование и высокотехнологичное производство. Участники прошли многоступенчатый отбор по ряду показателей, среди которых темпы роста бизнеса, инвестиции в исследования и разработки, инновационная активность, вывод новых продуктов на рынок и экспортный потенциал.
"Включение ИСП в рейтинг высокотехнологичных компаний "ТехУспех-2026" подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, вносим свой вклад в повышение и укрепление технологического суверенитета страны. При этом новые возможности для нас открывает не только рейтинг, но и меры господдержки малых технологических компаний: льготное кредитование, средства на создание и открытие новых производств и т. д. Мы активно включились в эту работу", — сказал основатель ГК "ИСП" Сергей Лекторович.
Включение в рейтинг предоставляет компаниям существенные преимущества: помощь в привлечении инвестиций, возможность участвовать в государственных программах поддержки и проекте "Национальные чемпионы", повышение узнаваемости бренда, а также взаимодействие и обмен опытом с другими технологическими лидерами.
"Предприятия Самарской области успешно интегрируют передовые разработки в традиционные отрасли, создают уникальные продукты, укрепляют позиции внутри страны и наращивает экспортный потенциал. Это открывает новые перспективы для представителей бизнеса и укрепляет потенциал всего региона", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Формирование комфортного инвестиционного климата — одна из ключевых задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...