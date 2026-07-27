Резидент "Жигулевской долины" вошел в топ-10 национального рейтинга "ТехУспех-2026"

Резидент технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" ГК "ИСП" вошел в первую десятку национального рейтинга быстрорастущих высокотехнологичных компаний "ТехУспех-2026". Тольяттинская компания отмечена в категории средних компаний.

"ТехУспех" — первый в России рейтинг высокотехнологичных компаний, развивающихся быстрыми темпами. Организатором выступает газета "Ведомости" при участии Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Рейтинг оценивает потенциал лидерства компаний на российском и глобальном технологическом рынках.

В 2026 г. в рейтинг вошли 87 российских компаний из различных отраслей, включая телекоммуникации, информационные технологии, электронику, промышленное оборудование и высокотехнологичное производство. Участники прошли многоступенчатый отбор по ряду показателей, среди которых темпы роста бизнеса, инвестиции в исследования и разработки, инновационная активность, вывод новых продуктов на рынок и экспортный потенциал.

"Включение ИСП в рейтинг высокотехнологичных компаний "ТехУспех-2026" подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, вносим свой вклад в повышение и укрепление технологического суверенитета страны. При этом новые возможности для нас открывает не только рейтинг, но и меры господдержки малых технологических компаний: льготное кредитование, средства на создание и открытие новых производств и т. д. Мы активно включились в эту работу", — сказал основатель ГК "ИСП" Сергей Лекторович.

Включение в рейтинг предоставляет компаниям существенные преимущества: помощь в привлечении инвестиций, возможность участвовать в государственных программах поддержки и проекте "Национальные чемпионы", повышение узнаваемости бренда, а также взаимодействие и обмен опытом с другими технологическими лидерами.

"Предприятия Самарской области успешно интегрируют передовые разработки в традиционные отрасли, создают уникальные продукты, укрепляют позиции внутри страны и наращивает экспортный потенциал. Это открывает новые перспективы для представителей бизнеса и укрепляет потенциал всего региона", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Формирование комфортного инвестиционного климата — одна из ключевых задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".