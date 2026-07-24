"Ростелеком" провел турнир "Безопасный интернет" в самарском центре "Волжанин"

"Ростелеком" организовал турнир по настольной игре "Безопасный интернет" в загородном оздоровительном центре "Волжанин" Самарской области. В интеллектуальном состязании приняли участие более 40 детей от 7 до 11 лет.
Специалисты и члены Молодежного совета компании помогали ребятам разбирать реальные сценарии, с которыми может столкнуться каждый пользователь интернета. Перемещая фишки по игровому полю, школьники решали логические задачи, разгадывали ребусы и отвечали на вопросы экспертов по кибербезопасности.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Цифровая среда — пространство не только возможностей, но и рисков. "Ростелеком" стремится дать ребятам инструменты защиты. Мы хотим, чтобы они увереннее ориентировались в сети, избегали онлайн-угроз и грамотно защищали свои данные. "Безопасный интернет" — не просто игра, а образовательный курс, после которого даже первоклассники понимают базовые правила информационной гигиены и начинают применять их в жизни".
Во время турнира дети учились создавать надежные пароли, распознавать фишинговые ссылки и противостоять спам-рассылкам. За каждый правильный ответ команды получали баллы.
Марк, участник турнира:
"Я раньше не задумывался о кибербуллинге или о том, что сообщение о призе в соцсетях может быть фишингом. Теперь знаю, что незнакомым людям в интернете нельзя доверять свои секреты, а пароль должен быть тайным и сложным. Игра помогла понять, что "бесплатный сыр" бывает только в мышеловке и перед тем, как кликнуть по ссылке, нужно подумать дважды".
Екатерина Сурдина, руководитель смены в МБУ ДЗСОЦ "Волжанин":
"Мы стараемся наполнить летний отдых ребят не только спортивными занятиями и творческими заданиями, но и актуальной информацией. Эксперты "Ростелекома" превратили обучение цифровой гигиене в приключение: вместо сухой теории — живая игра и обсуждение. Очень хорошо, что бизнес включается в образовательный процесс".
Настольная игра "Безопасный интернет" разработана редакцией журнала "Радуга" при поддержке провайдера.
Больше информации, полезных материалов, лекций и видеоуроков о безопасности в интернете можно найти на официальном сайте "Ростелекома".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.