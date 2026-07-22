Для самарских дачников и экотуристов ускорили интернет

С начала лета в дачных массивах Самарской области объем мобильного трафика вырос на 15% относительно аналогичного периода весны. Чтобы обеспечить стабильный сигнал при повышенной нагрузке, технические специалисты МегаФона модернизировали инфраструктуру связи вблизи дачных массивов и популярных пеших маршрутов.
Инженеры добавили дополнительные низко- и высокочастотные диапазоны LTE на существующие базовые станции. Это позволило расширить зону покрытия сети и увеличить скорость мобильного интернета за городом. Модернизация охватила десятки садовых товариществ, включая СНТ "Рассвет-4", "Зеленая Даль-2", "Росток" и "Восток". Также ранее использование дополнительных частотных ресурсов позволило увеличить территорию покрытия LTE в СНТ "Газовик", "Зеленая Даль" и СДНТ "Журавли".
Кроме того, оператор расширил покрытие LTE в Жигулевском заповеднике вблизи села Бахилова Поляна. Этот населенный пункт служит "главными воротами" для большинства путешественников. Пройдя через визит-центр, экотуристы отправляются к ключевым природным достопримечательностям Самарской Луки.
"Наличие мобильной связи и интернета стало таким же требованием к дачному участку, как свет, вода или хорошая дорога. Современные дачники не хотят отказываться от привычного цифрового комфорта. Пик интернет-активности за городом традиционно приходится на воскресенье, когда нагрузка на сеть резко возрастает. В основном люди проводят свободное время за просмотром видео — на онлайн-кинотеатры и видеохостинги сейчас уходит более трети всего загородного трафика", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.
Модернизация оборудования в садоводческих массивах стала частью программы по развитию сети в загородных локациях региона. С начала года оператор увеличил емкость и скорость сети LTE в поселках, селах и дачных зонах 25 районов области.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.