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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Участников СВО освободят от платы за пользование платными парковками в Самаре

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары инициировал изменения в постановление, связанное с организацией платных парковок. Одно из изменений касается расширения перечня льготников, освобожденных от платы за пользование парковой. Перечень дополнили участниками СВО.

Фото: Александра Ламзина

"Проектом постановления предлагается расширить перечень так называемых "льготников", освобожденных от платы за пользование парковкой путем дополнения транспортными средствами, принадлежащими на праве собственности участникам специальной военной операции", — отмечается в материалах к проекту документа, опубликованного на сайте мэрии.

Кроме того, в проекте постановления отмечается: в мэрии изучили региональную практику и посчитали необходимым законодательно закрепить создание автоматизированной информационной системы "Парковки":

"В целях создания такой автоматизированной информационной системы (АИС) в настоящее время оператором платного парковочного пространства ("Центр организации дорожного движения" — прим.ред.) проводится процедура закупки на заключение контракта на выполнение работ по созданию программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование парковок (парковочных мест) на платной основе, поставке оборудования и его последующему обслуживанию".

Предполагается, что в рамках АИС "Парковки Самара" будет функционировать 12 автоматизированных подсистем, включая "Сведения о проведенных оплатах пользования платными парковками (парковочными местами)", "Фотофиксацию, видеонаблюдение", "Сведения о ведомственных транспортных средствах", "Мониторинг использования парковок на платной основе", "Выявление нарушений использования парковок на платной основе" и т. п.

Также в новом документе предлагается дополнить понятийный аппарат Порядка в части видов оплаты, инструментов оплаты, использования электронного кошелька, виртуального электронного кошелька (парковочного), личного кабинета, парковочного разрешения, пользователя транспортного средства, способа оплаты и т. д.

Порядок, помимо перечисленного, будет дополнен положениями о временной приостановке деятельности платных парковок  в связи с введением временного ограничения движения и механизмом реализации такой приостановки.

Замечания и предложения по проекту постановления принимаются до 24 июля по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67А, каб. 5, deptrans@samadm.ru.

Ранее стало известно, когда на улицах Самары сделают платные парковки и в какую сумму обойдется их создание.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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