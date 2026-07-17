Участников СВО освободят от платы за пользование платными парковками в Самаре

Департамент транспорта Самары инициировал изменения в постановление, связанное с организацией платных парковок. Одно из изменений касается расширения перечня льготников, освобожденных от платы за пользование парковой. Перечень дополнили участниками СВО.
"Проектом постановления предлагается расширить перечень так называемых "льготников", освобожденных от платы за пользование парковкой путем дополнения транспортными средствами, принадлежащими на праве собственности участникам специальной военной операции", — отмечается в материалах к проекту документа, опубликованного на сайте мэрии.
Кроме того, в проекте постановления отмечается: в мэрии изучили региональную практику и посчитали необходимым законодательно закрепить создание автоматизированной информационной системы "Парковки":
"В целях создания такой автоматизированной информационной системы (АИС) в настоящее время оператором платного парковочного пространства ("Центр организации дорожного движения" — прим.ред.) проводится процедура закупки на заключение контракта на выполнение работ по созданию программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование парковок (парковочных мест) на платной основе, поставке оборудования и его последующему обслуживанию".
Предполагается, что в рамках АИС "Парковки Самара" будет функционировать 12 автоматизированных подсистем, включая "Сведения о проведенных оплатах пользования платными парковками (парковочными местами)", "Фотофиксацию, видеонаблюдение", "Сведения о ведомственных транспортных средствах", "Мониторинг использования парковок на платной основе", "Выявление нарушений использования парковок на платной основе" и т. п.
Также в новом документе предлагается дополнить понятийный аппарат Порядка в части видов оплаты, инструментов оплаты, использования электронного кошелька, виртуального электронного кошелька (парковочного), личного кабинета, парковочного разрешения, пользователя транспортного средства, способа оплаты и т. д.
Порядок, помимо перечисленного, будет дополнен положениями о временной приостановке деятельности платных парковок в связи с введением временного ограничения движения и механизмом реализации такой приостановки.
Замечания и предложения по проекту постановления принимаются до 24 июля по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67А, каб. 5, deptrans@samadm.ru.
Ранее стало известно, когда на улицах Самары сделают платные парковки и в какую сумму обойдется их создание.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.