Участников СВО освободят от платы за пользование платными парковками в Самаре

Департамент транспорта Самары инициировал изменения в постановление, связанное с организацией платных парковок. Одно из изменений касается расширения перечня льготников, освобожденных от платы за пользование парковой. Перечень дополнили участниками СВО.

"Проектом постановления предлагается расширить перечень так называемых "льготников", освобожденных от платы за пользование парковкой путем дополнения транспортными средствами, принадлежащими на праве собственности участникам специальной военной операции", — отмечается в материалах к проекту документа, опубликованного на сайте мэрии.

Кроме того, в проекте постановления отмечается: в мэрии изучили региональную практику и посчитали необходимым законодательно закрепить создание автоматизированной информационной системы "Парковки":

"В целях создания такой автоматизированной информационной системы (АИС) в настоящее время оператором платного парковочного пространства ("Центр организации дорожного движения" — прим.ред.) проводится процедура закупки на заключение контракта на выполнение работ по созданию программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование парковок (парковочных мест) на платной основе, поставке оборудования и его последующему обслуживанию".

Предполагается, что в рамках АИС "Парковки Самара" будет функционировать 12 автоматизированных подсистем, включая "Сведения о проведенных оплатах пользования платными парковками (парковочными местами)", "Фотофиксацию, видеонаблюдение", "Сведения о ведомственных транспортных средствах", "Мониторинг использования парковок на платной основе", "Выявление нарушений использования парковок на платной основе" и т. п.

Также в новом документе предлагается дополнить понятийный аппарат Порядка в части видов оплаты, инструментов оплаты, использования электронного кошелька, виртуального электронного кошелька (парковочного), личного кабинета, парковочного разрешения, пользователя транспортного средства, способа оплаты и т. д.

Порядок, помимо перечисленного, будет дополнен положениями о временной приостановке деятельности платных парковок в связи с введением временного ограничения движения и механизмом реализации такой приостановки.

Замечания и предложения по проекту постановления принимаются до 24 июля по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67А, каб. 5, deptrans@samadm.ru.