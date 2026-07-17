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Самарский Росреестр объявил о старте конкурса на премию имени Ф.Н. Красовского

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Росреестр приглашает специалистов и организации региона принять участие в конкурсе на премию правительства РФ в области геодезии и картографии имени Ф. Н. Красовского. Премия учреждена по инициативе Росреестра. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. С 2026 года ее присуждают раз в 5 лет — до 10 премий ежегодно.

"Награда названа в честь советского астронома-геодезиста, члена-корреспондента Академии наук СССР Феодосия Николаевича Красовского, — отмечает заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Борисовна Омельченко. — Его исследования позволили определить точные параметры земного эллипсоида. Вычисленная им математическая модель формы Земли легла в основу государственных геодезических сетей и высокоточных карт, которые используются в навигации и геоинформационных системах. Цель премии — отметить значимые достижения, научные и прикладные разработки в сфере геодезии, картографии и пространственных данных. Это способствует инновационному развитию отрасли, ее популяризации и повышению престижа профильных профессий".

Срок приема заявок: с 1 июля по 1 августа 2026 года включительно. 

Премия будет вручена в 6 номинациях:

  • существенный вклад в развитие сферы геодезии, картографии и геоинформационных технологий (включая задачи обороны и безопасности РФ);
  • разработка и внедрение инновационного отечественного оборудования для технологического суверенитета в сфере геодезии и картографии;
  • создание геоинформационного ПО для решения профильных задач (в том числе в рамках госпрограмм);
  • достижение результатов в области создания и серийного производства беспилотных авиационных и (или) наземных систем и их компонентов для геодезии и картографии, а также инфраструктуры для их эксплуатации;
  • реализация значимых проектов или получение результатов в науке, государственном управлении, образовательной деятельности в сфере геодезии и картографии;
  • существенный вклад в укрепление международного авторитета страны при решении задач в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий. 

Участвовать в конкурсе могут граждане РФ и авторские коллективы.  Соискателя выдвигают федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации. В составе жюри: Межведомственный совет при Росреестре из сотрудников службы, представители ППК "Роскадастр", профильных министерств (Минобороны, Минобрнауки, Минстрой, Минтранс, Минпромторг), Госкорпорации "Роскосмос", РАН, Московского государственного университета геодезии и картографии, Русского географического общества. 

Награждение лауреатов состоится в 2027 году. 

Подробную информацию о требованиях к документам и порядке их направления можно найти на сайте Росреестра по ссылке.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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