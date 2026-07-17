Самарский Росреестр объявил о старте конкурса на премию имени Ф.Н. Красовского

Самарский Росреестр приглашает специалистов и организации региона принять участие в конкурсе на премию правительства РФ в области геодезии и картографии имени Ф. Н. Красовского. Премия учреждена по инициативе Росреестра. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. С 2026 года ее присуждают раз в 5 лет — до 10 премий ежегодно.

"Награда названа в честь советского астронома-геодезиста, члена-корреспондента Академии наук СССР Феодосия Николаевича Красовского, — отмечает заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Борисовна Омельченко. — Его исследования позволили определить точные параметры земного эллипсоида. Вычисленная им математическая модель формы Земли легла в основу государственных геодезических сетей и высокоточных карт, которые используются в навигации и геоинформационных системах. Цель премии — отметить значимые достижения, научные и прикладные разработки в сфере геодезии, картографии и пространственных данных. Это способствует инновационному развитию отрасли, ее популяризации и повышению престижа профильных профессий".

Срок приема заявок: с 1 июля по 1 августа 2026 года включительно.

Премия будет вручена в 6 номинациях:

существенный вклад в развитие сферы геодезии, картографии и геоинформационных технологий (включая задачи обороны и безопасности РФ);

разработка и внедрение инновационного отечественного оборудования для технологического суверенитета в сфере геодезии и картографии;

создание геоинформационного ПО для решения профильных задач (в том числе в рамках госпрограмм);

достижение результатов в области создания и серийного производства беспилотных авиационных и (или) наземных систем и их компонентов для геодезии и картографии, а также инфраструктуры для их эксплуатации;

реализация значимых проектов или получение результатов в науке, государственном управлении, образовательной деятельности в сфере геодезии и картографии;

существенный вклад в укрепление международного авторитета страны при решении задач в сфере геодезии, картографии и использования геоинформационных технологий.

Участвовать в конкурсе могут граждане РФ и авторские коллективы. Соискателя выдвигают федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации. В составе жюри: Межведомственный совет при Росреестре из сотрудников службы, представители ППК "Роскадастр", профильных министерств (Минобороны, Минобрнауки, Минстрой, Минтранс, Минпромторг), Госкорпорации "Роскосмос", РАН, Московского государственного университета геодезии и картографии, Русского географического общества.

Награждение лауреатов состоится в 2027 году.