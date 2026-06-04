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Самарская область укрепляет сотрудничество с Фондом "Сколково"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На полях ПМЭФ-2026 заключено соглашение между правительством Самарской области и Фондом "Сколково". Его подписали зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк и заместитель председателя Правления по региональному развитию Фонда "Сколково" Олег Войтенко.

Фото: минэкономразвития Самарской области

"Сколково" — крупнейший инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке "Сколково", поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других.

Самарская область активно сотрудничает с Фондом — с 2018 года технопарк "Жигулевская долина", расположенный в Тольятти, является региональным оператором "Сколково" и ежегодно входит в число наиболее эффективных. Сегодня 70 компаний из Самарской области являются участниками проекта "Сколково", из них 34 компании также являются резидентами "Жигулевской долины".

"Сегодня в регионе сформирована сильная, комплексная система поддержки инновационных предприятий и организаций. Важную роль в решении этой задачи играет наше сотрудничество с Фондом "Сколково". В том числе, на площадке технопарка "Жигулевская долина". Заключение соглашения будет способствовать синхронизации мер поддержки, привлечению крупных индустриальных партнеров, популяризации наукоемкой инновационной деятельности нашего региона, — отметил Павел Финк. — Уверен, что наше сотрудничество станет фундаментом для реализации передовых научных достижений и инновационных продуктов, которые будут способствовать социально-экономическому развитию региона и улучшению качества жизни наших граждан".

Подписанное соглашение укрепляет и расширяет сотрудничество Самарской области и Фонда "Сколково". В частности, предусмотрены совместная работа в сфере развития научной, научно-технической и инновационной деятельности, совместная разработка и реализация образовательных программ, привлечение частных инвестиций в развитие региональной инновационной инфраструктуры и на реализацию инновационных проектов на территории Самарской области.

"Достаточно много компаний Самарской области уже имеют статус участников проекта "Сколково". Но мы планируем расширять сотрудничество, в том числе в рамках новых направлений и инициатив, которые запускает Фонд "Сколково", в частности в рамках космической отрасли, в том числе по работе с молодежью в сфере технологического предпринимательства. Реализация данного соглашения позволит перейти к конкретным шагам в формате конкретного плана по организации совместной работы в области научно-технического развития" — подчеркнул Олег Войтенко.

В первый день XXIX Петербургского международного экономического форума делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму 32,4 млрд рублей, что также позволит создать в регионе более 1100 новых рабочих мест. Кроме того, глава региона провёл ряд переговоров с руководителями крупных федеральных структур и компаний — обсуждались вопросы привлечения в Самарскую область дополнительных средств и инвестиций.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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