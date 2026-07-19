ХК "Лада" подписал просмотровые контракты с Максимом Березиным и Кириллом Максимовым

Защитник Максим Березин и нападающий Кирилл Максимов подписали просмотровые контракты с ХК "Лада", сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон Максим Березин провел в новокузнецком "Металлурге", вместе с которым дошел до полуфинала Кубка России. За 48 матчей в ВХЛ Березин забросил 3 шайбы, отдал 7 передач, провел 43 силовых приема и заблокировал 40 бросков. Габаритный защитник хорошо знаком тольяттинским болельщикам. За "Ладу" Максим провел 2 сезона, 138 матчей и набрал 32 (7+25) очка. Всего за плечами Березина 775 игр в КХЛ, 48 заброшенных шайб, 101 передача и общий показатель полезности "+14".

Кирилл Максимов начинал путь в хоккее в детской школе ЦСКА, а сезон 2015/16 уже провел в OHL. В первом сезоне в Канаде нападающий забросил 6 шайб и отдал 21 передачу. Дебют в КХЛ у мощного форварда состоялся в 2020 году за ЦСКА. Всего в Континентальной хоккейной лиге Максимов провел 62 игры, забросил 2 шайбы и отдал 7 передач.