Вячеслав Федорищев: "Лада" продолжит играть в чемпионате КХЛ

Во вторник, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний "Полипласт" Александром Шамсутдиновым. В мае 2025 г. между правительством Самарской области и ГК "Полипласт" было заключено соглашение, предусматривающее поддержку хоккея, в том числе клубов "Лада" и ЦСК ВВС. На сегодняшней встрече Вячеслав Федорищев и Александр Шамсутидинов рассмотрели итоги минувшего сезона и планы дальнейшей совместной работы.

"В последние дни получал от болельщиков в социальных сетях и мессенджере MAX сообщения с переживаниями по поводу дальнейшей судьбы клуба. Опасения понятны: команда выступила не на самом высоком уровне, - отметил по итогам встречи губернатор. - Болельщикам и всем, кто любит хоккей, не стоит переживать. "Лада" будет и дальше выступать в чемпионате КХЛ. Могу заверить: правительство Самарской области совместно с "Полипластом", как и планировалось, продолжает ритмично поддерживать нашу легендарную хоккейную команду. Партнерство у нас стратегическое: цели и задачи, ранее поставленные перед клубами и академиями, остались".

Как отметил губернатор, в межсезонье "Ладе" предстоит провести большую подготовительную работу к новому чемпионату, сделать правильные выводы, принять ряд решений. "Несомненно, Тольятти заслуживает того, чтобы команда боролась за высокие турнирные позиции, радовала многочисленных болельщиков красивой игрой и победами. Необходимо сформировать для этого необходимый фундамент. Правительство и спонсоры помогут, финансовые условия создадим", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что благодаря сотрудничеству с ГК "Полипласт" ЦСК ВВС показал хороший результат - команда впервые в своей истории вышла в 1/8 финала чемпионата ВХЛ.

"Есть успехи у молодежных команд региона, поэтому здесь мы видим, что такая синергия позволяет развиваться, двигаться вперед. Мы уверены, что наши команды будут сильнее и будут радовать болельщиков".

Председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов отметил поддержку болельщиков.

"Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и терпение. Мы понимаем, что этот сезон оказался непростым и не все ожидания были оправданы. Тем не менее совместно с клубом и правительством Самарской области мы настроены на продолжение развития хоккея в регионе. Приложим все усилия, чтобы в следующем сезоне команда порадовала болельщиков новыми победами", - сказал Александр Шамсутдинов.