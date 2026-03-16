Иван Носков: "Горжусь нашими спортсменами с неограниченными возможностями!"

В эти выходные Самара принимала III этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги на призы ХК "Лада". Всего за победу боролись десять команд — из Свердловской и Нижегородской областей, Йошкар-Олы, Забайкальского края, Саранска и других городов. И, конечно, сборная Самарской области.

"Результат: наши — лучшие! Буквально пару часов назад сборная Самарской области по следж-хоккею одержала победу в финальном матче!", — сообщил в своём канале МАХ глава Самары Иван Носков.

Также мэр высказал благодарность в адрес министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской за внимание к развитию адаптивных видов спорта в Самаре и Самарскому концертному духовому оркестру — музыкальные таланты в последнее время довольно часто становятся гостями крупных спортивных мероприятий, выступая перед открытием или во время соревнований. И всегда это сочетание музыки и спорта выглядит классно, ярко, необычно.

"Теперь о главном. Я когда-то сам занимался хоккеем и с большим интересом слежу за успехами нашей команды по следж-хоккею. В высоком уровне игроков я не сомневаюсь, но интересно наблюдать за красивой игрой. Наши парни в полной мере продемонстрировали и яркую игру, и интересные комбинации, и волю к победе, и бойцовский дух. От души поздравляю с заслуженной победой! Следж-хоккей, как и другие паралимпийские виды спорта, будем поддерживать!

Думаю, многие следят за Паралимпиадой, как раз сегодня завершившейся в Италии. Впервые с 2014 года на Паралимпийских играх звучит российский гимн, а наши спортсмены выступают под российским флагом. Результат впечатляющий — вшестером наши спортсмены завоевали 12 медалей, восемь из них — золотые! Просто для размышления: китайская сборная, занявшая первое место в медальном зачете, привезла на Паралимпиаду 70 спортсменов, совместными усилиями они завоевали 44 медали", — поздравил спортсменов Иван Носков.