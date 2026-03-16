16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Хоккей Спорт

Иван Носков: "Горжусь нашими спортсменами с неограниченными возможностями!"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В эти выходные Самара принимала III этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги на призы ХК "Лада". Всего за победу боролись десять команд — из Свердловской и Нижегородской областей, Йошкар-Олы, Забайкальского края, Саранска и других городов. И, конечно, сборная Самарской области.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Результат: наши — лучшие! Буквально пару часов назад сборная Самарской области по следж-хоккею одержала победу в финальном матче!", — сообщил в своём канале МАХ глава Самары Иван Носков.

Также мэр высказал благодарность в адрес министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской за внимание к развитию адаптивных видов спорта в Самаре и Самарскому концертному духовому оркестру — музыкальные таланты в последнее время довольно часто становятся гостями крупных спортивных мероприятий, выступая перед открытием или во время соревнований. И всегда это сочетание музыки и спорта выглядит классно, ярко, необычно.

"Теперь о главном. Я когда-то сам занимался хоккеем и с большим интересом слежу за успехами нашей команды по следж-хоккею. В высоком уровне игроков я не сомневаюсь, но интересно наблюдать за красивой игрой. Наши парни в полной мере продемонстрировали и яркую игру, и интересные комбинации, и волю к победе, и бойцовский дух. От души поздравляю с заслуженной победой! Следж-хоккей, как и другие паралимпийские виды спорта, будем поддерживать!

Думаю, многие следят за Паралимпиадой, как раз сегодня завершившейся в Италии. Впервые с 2014 года на Паралимпийских играх звучит российский гимн, а наши спортсмены выступают под российским флагом. Результат впечатляющий — вшестером наши спортсмены завоевали 12 медалей, восемь из них — золотые! Просто для размышления: китайская сборная, занявшая первое место в медальном зачете, привезла на Паралимпиаду 70 спортсменов, совместными усилиями они завоевали 44 медали", — поздравил спортсменов Иван Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5