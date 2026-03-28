ЦСК ВВС одержал важную победу в плей-офф — 4:2

Два первых матча плей-офф на выезде ЦСК ВВС уступил "Металлургу", но в Самаре смог реабилитироваться и одержать первую победу.
Самарцы задали тон игре уже в первом периоде: на 11-й минуте счет открыл Данил Бородин. Во втором отрезке "летчики" усилили давление — шайбы Даниила Анопа и Андрея Гришакова позволили довести преимущество до 3:0.
Гости сумели вернуться в игру, сократив отставание до минимума — 3:2, и добавили напряжения в третьем периоде. Однако ЦСК ВВС поставил точку в матче, когда Евгений Грошев реализовал большинство на последних минутах — 4:2.
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!