ЦСК ВВС обыграл "Металлург" - 3:1

1 апреля в Новокузнецке прошла пятая игра серии 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги.
Хоккейный клуб ЦСК ВВС добился важной гостевой победы со счетом 3:1 и возвращает серию в Самару, продемонстрировав организованную игру, характер и высокую эффективность в реализации моментов.
В первом периоде летчики действовали дисциплинированно и внимательно в обороне, сумев реализовать один из своих шансов, на 19-й минуте Павел Гоголев открыл счет после передач Андрея Гришакова и Владислава Калетника.
Во втором периоде хозяева смогли восстановить равновесие. Однако ЦСК ВВС оперативно вернул себе преимущество, и на 36-й минуте Данила Дяденькин реализовал момент в меньшинстве после передачи Егора Морозова, став автором ключевой шайбы встречи.
В заключительном игровом отрезке команда выдержала серьезное давление соперника, который значительно превзошел по количеству бросков, но армейцы самоотверженно действовали в обороне. На 57-й минуте Владислав Калетник закрепил успех, забросив третью шайбу после передачи Кирилла Горбунова.
Несмотря на преимущество соперника по статистике (62-43 по броскам, 31-24 по броскам в створ), ЦСК ВВС продемонстрировал максимальную реализацию и надежность в обороне.
Команда также отметилась важной шайбой в меньшинстве, что стало переломным моментом встречи.
Победа позволяет ЦСК ВВС вернуть серию на домашний лед в Самару, где команда продолжит борьбу при поддержке своих болельщиков.
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!