ЦСК ВВС обыграл "Металлург" - 3:1

НОВОКУЗНЕЦК. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
1 апреля в Новокузнецке прошла пятая игра серии 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги.

Хоккейный клуб ЦСК ВВС добился важной гостевой победы со счетом 3:1 и возвращает серию в Самару, продемонстрировав организованную игру, характер и высокую эффективность в реализации моментов.

В первом периоде летчики действовали дисциплинированно и внимательно в обороне, сумев реализовать один из своих шансов, на 19-й минуте Павел Гоголев открыл счет после передач Андрея Гришакова и Владислава Калетника.

Во втором периоде хозяева смогли восстановить равновесие. Однако ЦСК ВВС оперативно вернул себе преимущество, и на 36-й минуте Данила Дяденькин реализовал момент в меньшинстве после передачи Егора Морозова, став автором ключевой шайбы встречи.

В заключительном игровом отрезке команда выдержала серьезное давление соперника, который значительно превзошел по количеству бросков, но армейцы самоотверженно действовали в обороне. На 57-й минуте Владислав Калетник закрепил успех, забросив третью шайбу после передачи Кирилла Горбунова.

Несмотря на преимущество соперника по статистике (62-43 по броскам, 31-24 по броскам в створ), ЦСК ВВС продемонстрировал максимальную реализацию и надежность в обороне.
Команда также отметилась важной шайбой в меньшинстве, что стало переломным моментом встречи.

Победа позволяет ЦСК ВВС вернуть серию на домашний лед в Самару, где команда продолжит борьбу при поддержке своих болельщиков.

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

