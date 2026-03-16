Сборная Самарской области стала победителем всероссийской любительской следж-хоккейной лиги

В субботу и воскресенье в Самаре на ледовых площадках СК "Орбита" и СК "Маяк" проходили соревнования третьего этапа всероссийской любительской следж-хоккейной лиги — турнир на призы хоккейного клуба "Лада".

В составах команд играли молодежь и взрослые с поражениями опорно-двигательного аппарата, в том числе ветераны СВО.

В соревнованиях принимали участие 10 команд из Самарской, Свердловской и Нижегородской областей, Республики Марий Эл, Пензы, Санкт-Петербурга, Саранска и Забайкальского края.

Команды выявляли сильнейших в двух дивизионах. В дивизионе 2-1 победителем стала команда "Торнадо" из Екатеринбурга, второе место занял "Динамо-Юниор" из Санкт-Петербурга, третье — "Торпедо-следж" из Нижнего Новгорода.

В дивизионе 2-2 призерами стали "Кодар" из Забайкальского края и саранский "Сияжар", а победу в турнире одержала сборная Самарской области.

В составе сборной Самарской области выступали ветераны специальной военной операции, в том числе выпускники программы "Школа героев", инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым и являющейся продолжением президентской программы "Время героев".

"Благодарю всех организаторов за проведение этих замечательных соревнований, — написал в своем канале в МАХ губернатор Вячеслав Федорищев. — Среди участников турнира были ветераны СВО. Мы создаем условия для привлечения наших защитников Отечества к занятиям спортом, в том числе следж-хоккеем. Создали команды в Самаре и Тольятти, обеспечиваем их всем необходимым. Сегодня наш регион представляют 4 команды по следж-хоккею: 2 взрослые и 2 детские. Будем и дальше развивать различные адаптивные виды спорта".

"Мы очень рады, что следж-хоккей у нас получил такое хорошее развитие. Наш регион — один из немногих, где есть две команды, полностью сформированные из ветеранов СВО. Гордимся, что стали домашней площадкой для открытия Любительской следж-хоккейной лиги и продолжаем принимать такие соревнования. Надеюсь, еще больше спортсменов придет в этот по-настоящему мужской и героический вид спорта — следж-хоккей", — сказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

"Это наш первый турнир, и мы надеемся чаще видеться, расширяя географию. Два года назад сформирована сборная Самарской области — фундамент для любительской и профессиональной команд по следж-хоккею. Это направление уверенно развивается, и число его поклонников точно вырастет", — подчеркнул генеральный директор ХК "Лада" Виталий Злобин.

"Полтора года назад Самара впервые приняла матчи Всероссийской следж-хоккейной любительской лиги — такого не было ни в России, ни, наверное, в мире. Впечатляют масштабы: количество команд, зрительский интерес, внимание властей. Когда мы делаем что-то вместе, получаются отличные мероприятия. Спасибо ХК "Лада" за львиную долю финансирования — это сделало турнир таким классным, теплым и ярким", — поделился президент Федерации адаптивного хоккея России Дмитрий Дронов.

"Сегодня следж-хоккей — один из самых важных и социально значимых направлений адаптивного спорта. Зрелищный, интересный, тяжелый — спорт настоящих мужчин. Рад, что он активно развивается в Самаре. Будем поддерживать и рады видеть на наших площадках. У следж-хоккея большое будущее", — отметил глава городского округа Самара Иван Носков.

Турнир был организован Федерацией адаптивного хоккея при поддержке Правительства Самарской области, ХК "Лада" и СРОО "Возвращение" (Ассоциация ветеранов СВО Самарской области) в рамках реализации проекта по развитию следж-хоккея "Вместе победим" с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.