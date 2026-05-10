Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют: показываем фото

День Победы в Самаре завершился праздничным фейерверком и артиллерийским салютом. В 22:00 на набережной Волги прозвучали первые залпы. Сам салют длился около 10 минут, для его проведения была выделена гаубичная батарея из 30-й мотострелковой бригады. Также одновременно с баржи на реке, возле Струковского парка, был запущен праздничный фейерверк.