"Т Плюс" восстановила благоустройство на 159 ремонтных объектах в Самаре

Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" восстановили благоустройство по постоянной схеме на 159 участках в областной столице. По 45 адресам работы продолжаются и будут завершены до конца недели.

К 31 мая планируется привести в порядок ещё 483 территории, на которых в отопительный период выполнялся оперативный ремонт коммуникаций. Здесь специалисты "Т Плюс" полностью восстановят асфальтовое покрытие внутридворовых проездов, тротуары и бордюрные камни. Для газонов будет завезён чернозём и посеяна трава.

"Особое внимание мы уделяем центральным районам, туристическим маршрутам и местам проведения праздничных мероприятий. Также на контроле квартальные участки, где планово полностью меняли тепловые сети. Таких объектов в Самаре два — на улицах Магнитогорской и Скляренко, где весь комплекс работ по благоустройству мы выполним до конца мая", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.