"Т Плюс" восстановила благоустройство на 159 ремонтных объектах в Самаре

Специалисты Самарского филиала "Т Плюс" восстановили благоустройство по постоянной схеме на 159 участках в областной столице. По 45 адресам работы продолжаются и будут завершены до конца недели.
К 31 мая планируется привести в порядок ещё 483 территории, на которых в отопительный период выполнялся оперативный ремонт коммуникаций. Здесь специалисты "Т Плюс" полностью восстановят асфальтовое покрытие внутридворовых проездов, тротуары и бордюрные камни. Для газонов будет завезён чернозём и посеяна трава.
"Особое внимание мы уделяем центральным районам, туристическим маршрутам и местам проведения праздничных мероприятий. Также на контроле квартальные участки, где планово полностью меняли тепловые сети. Таких объектов в Самаре два — на улицах Магнитогорской и Скляренко, где весь комплекс работ по благоустройству мы выполним до конца мая", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????