В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев Обслуживающие организации Тольятти "провалили" температурные испытания тепловых сетей Движение по ул. Литвинова в Самаре закрыто из-за ремонтных работ на трубопроводе Иван Носков: "Радует, что на субботники выходит много молодежи"

ЖКХ и благоустройство Общество

"Тольяттиазот" оценил реализацию проекта по развитию комфортной городской среды

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ТОАЗ поддержал инициативу территориального общественного самоуправления №10 (ТОС-10) Комсомольского района г.о. Тольятти по развитию комфортной городской среды. Проект "Встречаем гостей достойно" стал одним из победителей VIII этапа грантового конкурса Компании "Химия добра" в 2025 году.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

География проекта затронула участок микрорайона "Жигулевское море" Тольятти - общественное пространство, в которое жители и гости города попадают сразу после прибытия железнодорожным транспортом.

Реализация проекта проходила в несколько этапов. На первом из них были проведены работы по благоустройству железнодорожного перехода, включающие снятие старого покрытия, подготовку и окраску стен. Далее была установлена система видеонаблюдения, позволяющая исключить вандальные действия и обеспечить безопасность.

Следующим шагом стало ландшафтное проектирование и озеленение прилегающей территории. На грантовые средства "Тольяттиазота" был завезен плодородный грунт и приобретены саженцы 150 деревьев и кустарников. Они были высажены на предварительно подготовленный участок площадью около 1,5 кв. км в рамках общественного субботника, где каждый житель района смог внести свой вклад в процесс создания комфортной городской среды.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" придерживается принципа социальной ответственности, поэтому активное участие в создании и модернизации современной инфраструктуры - один из приоритетов Компании. Успешная реализация проектов, ставших победителями грантового конкурса "Химия добра", подтверждает эффективность выбранного подхода, объединяющего усилия бизнеса, региональной и муниципальной власти, а также самих жителей Самарской области. ТОАЗ продолжит поддерживать качественные преобразования городской среды, делая акцент на функциональности, доступности и уникальном стиле, в том числе для того, чтобы Тольятти не смог упустить свой шанс произвести первое впечатление.

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

