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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" скорректировала сроки проведения гидравлических испытаний в Куйбышевском районе

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал "Т Плюс" обращает внимание жителей Куйбышевского района, что сроки проведения гидравлических испытаний изменены. Актуальный период опрессовки — с 10 по 23 июня. Это позволит завершить все начатые ремонты в старой части города и направить в посёлок Соцгород аварийно-восстановительные бригады для устранения возможных дефектов.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

На время проведения испытаний будет приостановлено горячее водоснабжение жилых домов, социальных учреждений и организаций в границах улиц: Егорова, переулок Долотный, Хасановская, переулок Саратовский, Пугачевский тракт, переулок Ново-Молодежный, Придорожная, Бакинская, Стадионная, Калининградская.

"Т Плюс" призывает жителей соблюдать обязательные правила безопасности:

— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;

— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Гид потребителя

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