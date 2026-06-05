"Т Плюс" скорректировала сроки проведения гидравлических испытаний в Куйбышевском районе

Самарский филиал "Т Плюс" обращает внимание жителей Куйбышевского района, что сроки проведения гидравлических испытаний изменены. Актуальный период опрессовки — с 10 по 23 июня. Это позволит завершить все начатые ремонты в старой части города и направить в посёлок Соцгород аварийно-восстановительные бригады для устранения возможных дефектов.
На время проведения испытаний будет приостановлено горячее водоснабжение жилых домов, социальных учреждений и организаций в границах улиц: Егорова, переулок Долотный, Хасановская, переулок Саратовский, Пугачевский тракт, переулок Ново-Молодежный, Придорожная, Бакинская, Стадионная, Калининградская.
"Т Плюс" призывает жителей соблюдать обязательные правила безопасности:
— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки;
— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;
— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.
Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.
Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????