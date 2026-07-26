В Чапаевске обновили сквер возле храма преподобного Сергия Радонежского, который в 2024 г. он стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2025 году концепцию воплотили в жизнь. Об этом сообщил губернатор самарской области Вячеслав Федорищев.
"Сердце сквера — храм преподобного Сергия Радонежского, объект культурного наследия федерального значения. Его строительство началось в 1916 г. (в этом году исполняется 100 лет с той знаменательной даты)", — отметил губернатор.
В сквере сохранили привычные пешеходные маршруты и одновременно добавили все необходимое для комфортного отдыха: освещение, обновленное мощение, деревянный настил. Здесь появились две игровые площадки, трапезная, библиотечный павильон для обмена книгами и спокойного чтения, фонтан. Установили кормушки для птиц, обустроили аптекарский и хвойный сады, розарий. Дополняют пространство новые малые архитектурные формы и продуманное озеленение.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.