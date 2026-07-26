В Чапаевске обновили сквер возле храма преподобного Сергия Радонежского, который в 2024 г. он стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2025 году концепцию воплотили в жизнь. Об этом сообщил губернатор самарской области Вячеслав Федорищев.

"Сердце сквера — храм преподобного Сергия Радонежского, объект культурного наследия федерального значения. Его строительство началось в 1916 г. (в этом году исполняется 100 лет с той знаменательной даты)", — отметил губернатор.

В сквере сохранили привычные пешеходные маршруты и одновременно добавили все необходимое для комфортного отдыха: освещение, обновленное мощение, деревянный настил. Здесь появились две игровые площадки, трапезная, библиотечный павильон для обмена книгами и спокойного чтения, фонтан. Установили кормушки для птиц, обустроили аптекарский и хвойный сады, розарий. Дополняют пространство новые малые архитектурные формы и продуманное озеленение.