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ЖКХ и благоустройство Общество

В Чапаевске обновили сквер возле храма преподобного Сергия Радонежского

ЧАПАЕВСК. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске обновили сквер возле храма преподобного Сергия Радонежского, который в 2024 г. он стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2025 году концепцию воплотили в жизнь. Об этом сообщил губернатор самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

"Сердце сквера — храм преподобного Сергия Радонежского, объект культурного наследия федерального значения. Его строительство началось в 1916 г. (в этом году исполняется 100 лет с той знаменательной даты)", — отметил губернатор.

В сквере сохранили привычные пешеходные маршруты и одновременно добавили все необходимое для комфортного отдыха: освещение, обновленное мощение, деревянный настил. Здесь появились две игровые площадки, трапезная, библиотечный павильон для обмена книгами и спокойного чтения, фонтан. Установили кормушки для птиц, обустроили аптекарский и хвойный сады, розарий. Дополняют пространство новые малые архитектурные формы и продуманное озеленение.

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