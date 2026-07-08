В Сергиевском районе приступили к обновлению детских игровых и спортивных площадок

Безопасность мест для детского досуга проверила прокуратура Сергиевского района, сообщает надзорное ведомство.

На площадках обнаружили поврежденные конструкции, которые представляли опасность для детей.

Чтобы привести объекты в порядок, ведомство подало в суд соответствующие иски. Суд удовлетворил требования. Сейчас ответственные организации уже ведут работы: ремонтируют площадки и меняют игровое оборудование.