Клиентский центр "Газпром межрегионгаз Самара" переезжает

С 22 июня начинает свою работу новый клиентский центр "Газпром межрегионгаз Самара", расположенный по адресу г. Самара, ул. Гагарина, 153.
Клиентский центр на ул. Гагарина, 26 будет закрыт 20 июня.
Новое помещение подобрано с учетом запросов абонентов и обработки многочисленных отзывов в сети Интернет на работу прежнего абонентского пункта на ул. Гагарина.
Новый клиентский центр располагает 11 окнами для приема абонентов, расположенными на первом и втором этажах, оборудован системой электронной очереди, имеет комфортную зону ожидания со всеми удобствами.
График работы Клиентского центра на ул. Гагарина, 153 с 22 июня 2026 года следующий:
- понедельник, вторник, с 08:00 до 17:00,
- среда с 08:00 до 20:00,
- четверг с 08:00 до 17:00,
- пятница с 8:00 до 16:00,
- каждая третья суббота месяца с 09:00 до 16:00,
- суббота, воскресенье: выходной.
Уважаемые абоненты, приносим извинения за временные неудобства, связанные с переездом клиентского центра. Готовимся создать максимально комфортные условия для оказания качественных услуг в новом просторном здании.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????