Клиентский центр "Газпром межрегионгаз Самара" переезжает

С 22 июня начинает свою работу новый клиентский центр "Газпром межрегионгаз Самара", расположенный по адресу г. Самара, ул. Гагарина, 153.

Клиентский центр на ул. Гагарина, 26 будет закрыт 20 июня.

Новое помещение подобрано с учетом запросов абонентов и обработки многочисленных отзывов в сети Интернет на работу прежнего абонентского пункта на ул. Гагарина.

Новый клиентский центр располагает 11 окнами для приема абонентов, расположенными на первом и втором этажах, оборудован системой электронной очереди, имеет комфортную зону ожидания со всеми удобствами.

График работы Клиентского центра на ул. Гагарина, 153 с 22 июня 2026 года следующий:

- понедельник, вторник, с 08:00 до 17:00,

- среда с 08:00 до 20:00,

- четверг с 08:00 до 17:00,

- пятница с 8:00 до 16:00,

- каждая третья суббота месяца с 09:00 до 16:00,

- суббота, воскресенье: выходной.

Уважаемые абоненты, приносим извинения за временные неудобства, связанные с переездом клиентского центра. Готовимся создать максимально комфортные условия для оказания качественных услуг в новом просторном здании.