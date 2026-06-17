16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В каких случаях необходимо заключение договора на ТО ВД(К)ГО Клиентский центр "Газпром межрегионгаз Самара" переезжает Расширенный штаб по подготовке к отопительному сезону прошел в Самаре Энергетики "Т Плюс" рассказали воспитанникам детского лагеря "Созвездие" о правилах безопасности вблизи энергообъектов В Самаре обсудили готовность ЖКХ к новому отопительному сезону

ЖКХ и благоустройство Общество

Клиентский центр "Газпром межрегионгаз Самара" переезжает

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 22 июня начинает свою работу новый клиентский центр "Газпром межрегионгаз Самара", расположенный по адресу г. Самара, ул. Гагарина, 153.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Клиентский центр на ул. Гагарина, 26 будет закрыт 20 июня.

Новое помещение подобрано с учетом запросов абонентов и обработки многочисленных отзывов в сети Интернет на работу прежнего абонентского пункта на ул. Гагарина.

Новый клиентский центр располагает 11 окнами для приема абонентов, расположенными на первом и втором этажах, оборудован системой электронной очереди, имеет комфортную зону ожидания со всеми удобствами.

График работы Клиентского центра на ул. Гагарина, 153 с 22 июня 2026 года следующий:

- понедельник, вторник, с 08:00 до 17:00,

- среда с 08:00 до 20:00,

- четверг с 08:00 до 17:00,

- пятница с 8:00 до 16:00,

- каждая третья суббота месяца с 09:00 до 16:00,

- суббота, воскресенье: выходной.

Уважаемые абоненты, приносим извинения за временные неудобства, связанные с переездом клиентского центра. Готовимся создать максимально комфортные условия для оказания качественных услуг в новом просторном здании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5