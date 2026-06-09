"Т Плюс" проведёт очередной этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ ВАЗа

С 15 по 21 июня "Т Плюс" проведёт в Автозаводском районе Тольятти очередной этап гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ ВАЗа.

Повышенным давлением холодной воды будет проверена надёжность работы распределительных и квартальных трубопроводов в границах улиц:

— Северная, Вокзальная, Южное шоссе, Офицерская, Дзержинского, Свердлова, Ленинский проспект, Фрунзе, Приморский бульвар, Спортивная;

— Цеховая, Окраинная, Борковская, Полякова, Заставная, Московский проспект, Воскресенская, Революционная, Юбилейная, Ботаническая, проспект Степана Разина.

На время проведения испытаний энергетики приостановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных учреждений и организаций.

"Т Плюс" призывает жителей соблюдать обязательные правила безопасности:

— не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и люками тепловых камер;

— не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;

— напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после завершения ремонтных работ.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.