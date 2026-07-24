В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства

В Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведутся активные работы по благоустройству новых общественных пространств и дворовых территорий. В 2026 г. за счет средств федерального и областного бюджетов запланировано создание 127 благоустроенных зон и 97 дворовых территорий.

В настоящее время в регионе завершено благоустройство 23 общественных пространств в Большечерниговском, Камышлинском, Красноармейском, Пестравском, Приволжском, Кинельском, Алексеевском и Безенчукском районах. В высокой стадии готовности (99%) находятся 25 новых точек притяжения, а на 47 объектах работы выполнены более чем на 50%.

В поселке Варламово Сызранского района завершается первый этап благоустройства общественной зоны "СВОя территория", в рамках которого появятся тротуар, освещение, парковые скамейки и урны. Также завершаются работы по строительству игровой площадки в селе Новая Рачейка.

В с. Екатериновка Безенчукского района завершено благоустройство пляжа. К зоне отдыха проложили дорожку и оборудовали ограждение по периметру. Также установлены кабинки для переодевания, обустроен пост спасателей, появились лавочки, урны и пергола. "Приятное место получилось: можно и от солнца спрятаться под перголой, и ноги не обжигать, когда идешь переодеваться в новую кабинку", — рассказывает жительница села Александра Сергеева.

В селе Новое Усманово Камышлинского района построена спортивная площадка с уличными тренажерами и скамейками для отдыха после тренировки. А в районном центре — с. Камышла — обустроили парковку и зону отдыха у спортивной школы.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

В Клявлино построили новую детскую игровую площадку с ярким и современным оборудованием. Детский игровой комплекс "Фрегат" уже появился и в селе Большая Черниговка.

"Эти объекты выбирали жители Самарской области, и она набрали наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования в 2025 году", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.

Всероссийское голосование за благоустройство новых общественных пространств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ежегодно проходит на портале "Госуслуги".

Дополнительно в этом году в Самарской области появятся 4 новые общественные территории, которые стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

— аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья в Сызрани;

— новая интерпретация сквера "Голубые ели" в Новокуйбышевске;

— благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А. М. Горького (1-й этап) в Чапаевске;

— "Аллея мечты" — благоустройство по улице Ленина от Кирпичного переулка до спуска у Вознесенской церкви (1-й этап) в Октябрьске.

"Аллея мечты" в Октябрьске соединит центральную площадь города и Открытый парк. Новое пространство для семейного отдыха будет разделено на тематические зоны, где появятся современные места для отдыха, малые архитектурные формы и зеленые насаждения. Сейчас на объекте ведется укладка асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки. Параллельно идут работы по прокладке инженерных сетей, затем начнется монтаж опор освещения и масштабное озеленение территории. "Для нас, людей старшего поколения, такие изменения — настоящая радость. Здорово, что про наш город не забывают", — делится житель Октябрьска, пенсионер Виктор Петрович.

К середине лета также завершены работы по благоустройству 33 из 97 дворовых территорий. Готовность еще 33 дворов составляет более 80%. Благоустройство этих зон должно быть полностью завершено к 1 сентября.