В Самарской области благодаря нацпроекту благоустроено 23 общественных пространства

В Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведутся активные работы по благоустройству новых общественных пространств и дворовых территорий. В 2026 г. за счет средств федерального и областного бюджетов запланировано создание 127 благоустроенных зон и 97 дворовых территорий.
В настоящее время в регионе завершено благоустройство 23 общественных пространств в Большечерниговском, Камышлинском, Красноармейском, Пестравском, Приволжском, Кинельском, Алексеевском и Безенчукском районах. В высокой стадии готовности (99%) находятся 25 новых точек притяжения, а на 47 объектах работы выполнены более чем на 50%.
В поселке Варламово Сызранского района завершается первый этап благоустройства общественной зоны "СВОя территория", в рамках которого появятся тротуар, освещение, парковые скамейки и урны. Также завершаются работы по строительству игровой площадки в селе Новая Рачейка.
В с. Екатериновка Безенчукского района завершено благоустройство пляжа. К зоне отдыха проложили дорожку и оборудовали ограждение по периметру. Также установлены кабинки для переодевания, обустроен пост спасателей, появились лавочки, урны и пергола. "Приятное место получилось: можно и от солнца спрятаться под перголой, и ноги не обжигать, когда идешь переодеваться в новую кабинку", — рассказывает жительница села Александра Сергеева.
В селе Новое Усманово Камышлинского района построена спортивная площадка с уличными тренажерами и скамейками для отдыха после тренировки. А в районном центре — с. Камышла — обустроили парковку и зону отдыха у спортивной школы.
В Клявлино построили новую детскую игровую площадку с ярким и современным оборудованием. Детский игровой комплекс "Фрегат" уже появился и в селе Большая Черниговка.
"Эти объекты выбирали жители Самарской области, и она набрали наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования в 2025 году", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.
Всероссийское голосование за благоустройство новых общественных пространств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ежегодно проходит на портале "Госуслуги".
Дополнительно в этом году в Самарской области появятся 4 новые общественные территории, которые стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
— аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья в Сызрани;
— новая интерпретация сквера "Голубые ели" в Новокуйбышевске;
— благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А. М. Горького (1-й этап) в Чапаевске;
— "Аллея мечты" — благоустройство по улице Ленина от Кирпичного переулка до спуска у Вознесенской церкви (1-й этап) в Октябрьске.
"Аллея мечты" в Октябрьске соединит центральную площадь города и Открытый парк. Новое пространство для семейного отдыха будет разделено на тематические зоны, где появятся современные места для отдыха, малые архитектурные формы и зеленые насаждения. Сейчас на объекте ведется укладка асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки. Параллельно идут работы по прокладке инженерных сетей, затем начнется монтаж опор освещения и масштабное озеленение территории. "Для нас, людей старшего поколения, такие изменения — настоящая радость. Здорово, что про наш город не забывают", — делится житель Октябрьска, пенсионер Виктор Петрович.
К середине лета также завершены работы по благоустройству 33 из 97 дворовых территорий. Готовность еще 33 дворов составляет более 80%. Благоустройство этих зон должно быть полностью завершено к 1 сентября.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.