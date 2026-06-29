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ЖКХ и благоустройство Общество

С 1 июля "ЭнергосбыТ Плюс" начнет прием клиентов - юридических лиц в офисе на улице Буянова

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" на улице Буянова, 131 расширит свою функциональность: с 1 июля 2026 года здесь будет открыт прием юридических лиц. В свою очередь, офис на улице Маяковского, 15 прекратит свою работу.

Фото: предоставлено АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Центр на Буянова, 131 считается одним из самых удобных с точки зрения внутренней планировки, расположения, транспортной доступности, оснащения. В просторном и современном помещении действуют восемь окон для консультаций. Представители организаций и собственники нежилых помещений областной столицы смогут оперативно решать здесь вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, регулированием образовавшейся задолженности и многим другим.

Часы работы офиса на улице Буянова, 131:

с 08:00 до 18:00 с понедельника по четверг;

с 08:00 до 17:00 в пятницу;

суббота и воскресенье - выходные дни.

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание, что для клиентов - юридических лиц также доступны различные онлайн-сервисы. В частности, благодаря Личному кабинету можно в круглосуточном режиме решить вопросы без необходимости посещения офисов обслуживания.

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