С 1 июля "ЭнергосбыТ Плюс" начнет прием клиентов - юридических лиц в офисе на улице Буянова

Центр обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" на улице Буянова, 131 расширит свою функциональность: с 1 июля 2026 года здесь будет открыт прием юридических лиц. В свою очередь, офис на улице Маяковского, 15 прекратит свою работу.
Центр на Буянова, 131 считается одним из самых удобных с точки зрения внутренней планировки, расположения, транспортной доступности, оснащения. В просторном и современном помещении действуют восемь окон для консультаций. Представители организаций и собственники нежилых помещений областной столицы смогут оперативно решать здесь вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, регулированием образовавшейся задолженности и многим другим.
Часы работы офиса на улице Буянова, 131:
с 08:00 до 18:00 с понедельника по четверг;
с 08:00 до 17:00 в пятницу;
суббота и воскресенье - выходные дни.
Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание, что для клиентов - юридических лиц также доступны различные онлайн-сервисы. В частности, благодаря Личному кабинету можно в круглосуточном режиме решить вопросы без необходимости посещения офисов обслуживания.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????