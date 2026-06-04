В "РКС-Самара" рассказали о причинах потопа на ул. Ташкентской

В начале недели в Самаре на ул. Ташкентской в районе пересечения с пр. Карла Маркса произошло коммунальное ЧП. Очевидцы пожаловались на потоп - потоки воды из колодца растеклись по дороге и тротуарам. На месте происшествия несколько дней работали специалисты "РКС-Самара". Они назвали причину потопа, призвали самарцев быть более осознанными при обращении с канализационными сетями и не смывать в унитаз влажные салфетки.

фото: "РКС-Самара"

"Буквально спасательная операция развернулась на проспекте Карла Маркса в районе 450 дома: бригада "РКС-Самара" третий день пытается устранить очень сложный засор на сети водоотведения. Ситуацию сильно осложнил недавний ливень: потоки воды смыли в сеть большое количество грязи, песка, другого мусора — все это в сочетании с уже существующим засором привело к сильному изливу стоков", — прокомментировали в компании.

Сотрудники цеха эксплуатации канализации прочищали сеть с помощью каналопромывочных машин, сейчас вручную вынимают мусор из колодцев, из труб: на свет извлекли десятки килограммов влажных салфеток, грязи и песка. На месте оперативно смонтирована байпасная (обводная) линия, по которой будут временно перекачиваться стоки. Работы на участке будут вестись до полного устранения технологического отказа.