В "РКС-Самара" рассказали о причинах потопа на ул. Ташкентской

В начале недели в Самаре на ул. Ташкентской в районе пересечения с пр. Карла Маркса произошло коммунальное ЧП. Очевидцы пожаловались на потоп - потоки воды из колодца растеклись по дороге и тротуарам. На месте происшествия несколько дней работали специалисты "РКС-Самара". Они назвали причину потопа, призвали самарцев быть более осознанными при обращении с канализационными сетями и не смывать в унитаз влажные салфетки.
"Буквально спасательная операция развернулась на проспекте Карла Маркса в районе 450 дома: бригада "РКС-Самара" третий день пытается устранить очень сложный засор на сети водоотведения. Ситуацию сильно осложнил недавний ливень: потоки воды смыли в сеть большое количество грязи, песка, другого мусора — все это в сочетании с уже существующим засором привело к сильному изливу стоков", — прокомментировали в компании.
Сотрудники цеха эксплуатации канализации прочищали сеть с помощью каналопромывочных машин, сейчас вручную вынимают мусор из колодцев, из труб: на свет извлекли десятки килограммов влажных салфеток, грязи и песка. На месте оперативно смонтирована байпасная (обводная) линия, по которой будут временно перекачиваться стоки. Работы на участке будут вестись до полного устранения технологического отказа.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????