304 объекта в Самаре перенесены на безопасное расстояние от тепловых сетей

Специалисты "Т Плюс" ведут планомерную работу по освобождению охранных зон тепловых сетей от незаконных построек. За прошедшие пять лет по запросам энергетиков в Самаре перенесены на безопасное расстояние от коммуникаций 304 различных объекта. Это результат совместной работы энергокомпании и администрации областной столицы.

Охранные зоны — особая территория вблизи трубопроводов. Она устанавливается на 3 метра с каждой стороны от теплотрассы. Здесь нельзя размещать игровые комплексы и детские площадки, устраивать автостоянки, а также строить объекты. Такое ограничение необходимо для безопасности горожан и оперативного проведения ремонтных работ на коммуникациях.

Сейчас в Самаре 261 объект, в том числе 68 детских и спортивных площадок, размещены в охранных зонах теплосетевых коммуникаций. Актуальный список направлен энергетиками в районные администрации и департамент городского хозяйства и экологии Самары для дальнейшего переноса построек в безопасные места.

"Мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда для небольшого ремонта требуется освободить место работ от неправомерно размещённого в охранной зоне объекта, будь то гараж или торговый павильон. По опыту значительное время уходит на поиски собственника и организацию демонтажа. Всё это время жители близлежащих домов могут быть лишены горячей воды и тепла", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Самарского филиала "Т Плюс" Александр Климашин.

Сообщить о фактах размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в Тепловую справочную службу по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.