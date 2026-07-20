304 объекта в Самаре перенесены на безопасное расстояние от тепловых сетей

Специалисты "Т Плюс" ведут планомерную работу по освобождению охранных зон тепловых сетей от незаконных построек. За прошедшие пять лет по запросам энергетиков в Самаре перенесены на безопасное расстояние от коммуникаций 304 различных объекта. Это результат совместной работы энергокомпании и администрации областной столицы.
Охранные зоны — особая территория вблизи трубопроводов. Она устанавливается на 3 метра с каждой стороны от теплотрассы. Здесь нельзя размещать игровые комплексы и детские площадки, устраивать автостоянки, а также строить объекты. Такое ограничение необходимо для безопасности горожан и оперативного проведения ремонтных работ на коммуникациях.
Сейчас в Самаре 261 объект, в том числе 68 детских и спортивных площадок, размещены в охранных зонах теплосетевых коммуникаций. Актуальный список направлен энергетиками в районные администрации и департамент городского хозяйства и экологии Самары для дальнейшего переноса построек в безопасные места.
"Мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда для небольшого ремонта требуется освободить место работ от неправомерно размещённого в охранной зоне объекта, будь то гараж или торговый павильон. По опыту значительное время уходит на поиски собственника и организацию демонтажа. Всё это время жители близлежащих домов могут быть лишены горячей воды и тепла", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Самарского филиала "Т Плюс" Александр Климашин.
Сообщить о фактах размещения объектов в охранной зоне тепловых сетей можно в Тепловую справочную службу по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.