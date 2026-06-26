Мэрия Самары сформирует муниципальное задание на разведение растений

Одна из проблем Самары - некорректно сформированная политика по разведению растений. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.
"Сейчас разведением растений в основном занимаются коммерсанты, а город уже у них закупает то, что есть. В идеале - сажать крупномеры: уже сразу видно результат. Но стоимость одного такого дерева начинается от 15 тысяч рублей. Еще дороже стоят кусты, из которых состоит живая изгородь на старой набережной. Мы попросту разоримся, если закупим необходимое нам количество", - объяснил Евгений Владимирский.
По его словам, изменение подхода потребует времени:
"Планируем на следующий год по решению главы города сформировать муниципальное задание именно на разведение растений. Чтобы подрядчики выращивали нужные нам виды (орешник, сирень, хвойные и т. д.) до определенного уровня, а потом высаживали их в городе. Но получим мы эти деревья и кустарники в среду минимум лет через пять".
Пока же в Самаре налаживают работу по уходу за растениями: усилены полив, удобрение почв и т.п. Озеленение, как вид работ, включили в контракты на ремонт и содержание улично-дорожной сети города:
"Дополнительные средства мы не выделяли, а взяли и сказали: "Коллеги, вот у вас есть условно 100 рублей на километр дорог, из них пять рублей должно идти на высадку деревьев".
Также уже второй год департамент заключает сервисный контракт по озеленению. Подрядчику необходимо не только высадить новые деревья, но и в течение двух лет заниматься их содержанием.
"Масштабы нового озеленения будем увеличивать. Если в прошлом году мы высадили около 8000 деревьев и кустарников, то в этом году стремимся к цифре в 20 тысяч. Идем опережающими темпами. Сажаем березу, липу, дубы. Не тратимся на крупномеры, выбираем средние саженцы. В плане выбора мест ориентируемся на существующие зеленые зоны, на площадки, где убирают аварийные деревья", - рассказал Евгений Владимирский.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????