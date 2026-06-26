Мэрия Самары сформирует муниципальное задание на разведение растений

Одна из проблем Самары - некорректно сформированная политика по разведению растений. Об этом в интервью Волга Ньюс заявил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

Евгений Владимирский: "В этом году в Самаре планируем вырубку до 2000 аварийных деревьев" Ученые и жители твердят: "Самаре нужно больше зелени!" Но гибель сотен, а то и тысяч деревьев по всему городу лишь усугубила ситуацию. Что с ними стало? Эти растения планируется спасать или рубить? Какие локации будут озеленять, и как в целом изменилась политика в данной области? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

"Сейчас разведением растений в основном занимаются коммерсанты, а город уже у них закупает то, что есть. В идеале - сажать крупномеры: уже сразу видно результат. Но стоимость одного такого дерева начинается от 15 тысяч рублей. Еще дороже стоят кусты, из которых состоит живая изгородь на старой набережной. Мы попросту разоримся, если закупим необходимое нам количество", - объяснил Евгений Владимирский.

По его словам, изменение подхода потребует времени:

"Планируем на следующий год по решению главы города сформировать муниципальное задание именно на разведение растений. Чтобы подрядчики выращивали нужные нам виды (орешник, сирень, хвойные и т. д.) до определенного уровня, а потом высаживали их в городе. Но получим мы эти деревья и кустарники в среду минимум лет через пять".

Пока же в Самаре налаживают работу по уходу за растениями: усилены полив, удобрение почв и т.п. Озеленение, как вид работ, включили в контракты на ремонт и содержание улично-дорожной сети города:

"Дополнительные средства мы не выделяли, а взяли и сказали: "Коллеги, вот у вас есть условно 100 рублей на километр дорог, из них пять рублей должно идти на высадку деревьев".

Также уже второй год департамент заключает сервисный контракт по озеленению. Подрядчику необходимо не только высадить новые деревья, но и в течение двух лет заниматься их содержанием.

"Масштабы нового озеленения будем увеличивать. Если в прошлом году мы высадили около 8000 деревьев и кустарников, то в этом году стремимся к цифре в 20 тысяч. Идем опережающими темпами. Сажаем березу, липу, дубы. Не тратимся на крупномеры, выбираем средние саженцы. В плане выбора мест ориентируемся на существующие зеленые зоны, на площадки, где убирают аварийные деревья", - рассказал Евгений Владимирский.