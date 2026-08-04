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ЖКХ и благоустройство Общество

Важно при догазификации СНТ: протокол общего собрания должен содержать актуальный перечень домовладений

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа догазификации, реализуемая по поручению Президента РФ Владимира Путина, позволяет подключать к сетевому природному газу всё больше частных домовладений, в том числе садоводческих товариществ в газифицированных населенных пунктах. Строительство газораспределительных сетей до границ таких объектов осуществляется без привлечения средств граждан.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Чтобы садоводу стать участником программы, необходимо подать заявку, собрав полный пакет документов: копии паспорта заявителя, СНИЛСа, свидетельств о собственности на землю и дом, ситуационный план, а также ключевой документ — протокол общего собрания членов СНТ, подтверждающий коллективное согласие товарищества участвовать в догазификации.

Важно отметить: протокол должен содержать актуальный перечень жилых домов, претендующих на подключение к газораспределительной сети в рамках догазификации. В реестр включаются только реально существующие и пригодные для газификации объекты с указанием идентификационных данных каждого домовладения (кадастровый номер, адрес или условный номер участка в границах СНТ).

Наличие полного и достоверного перечня домовладений позволит избежать разночтений при планировании работ по догазификации, минимизирует риски возникновения спорных ситуаций, ускорит процесс согласования и последующего подключения домов к природному газу.

Типовая форма протокола общего собрания членов СНТ доведена письмом Росреестра России от 18.04.2024 № 11-3579-АБ/24 и размещена на портале Единого оператора газификации (ЕОГ).

Получить консультацию по вопросам догазификации можно в любом Едином центре предоставления услуг "Газпром газораспределение Самара", направив обращение на портале ЕОГ или обратившись по федеральному номеру 8-800-101-00-04.

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