Важно при догазификации СНТ: протокол общего собрания должен содержать актуальный перечень домовладений

Программа догазификации, реализуемая по поручению Президента РФ Владимира Путина, позволяет подключать к сетевому природному газу всё больше частных домовладений, в том числе садоводческих товариществ в газифицированных населенных пунктах. Строительство газораспределительных сетей до границ таких объектов осуществляется без привлечения средств граждан.
Чтобы садоводу стать участником программы, необходимо подать заявку, собрав полный пакет документов: копии паспорта заявителя, СНИЛСа, свидетельств о собственности на землю и дом, ситуационный план, а также ключевой документ — протокол общего собрания членов СНТ, подтверждающий коллективное согласие товарищества участвовать в догазификации.
Важно отметить: протокол должен содержать актуальный перечень жилых домов, претендующих на подключение к газораспределительной сети в рамках догазификации. В реестр включаются только реально существующие и пригодные для газификации объекты с указанием идентификационных данных каждого домовладения (кадастровый номер, адрес или условный номер участка в границах СНТ).
Наличие полного и достоверного перечня домовладений позволит избежать разночтений при планировании работ по догазификации, минимизирует риски возникновения спорных ситуаций, ускорит процесс согласования и последующего подключения домов к природному газу.
Типовая форма протокола общего собрания членов СНТ доведена письмом Росреестра России от 18.04.2024 № 11-3579-АБ/24 и размещена на портале Единого оператора газификации (ЕОГ).
Получить консультацию по вопросам догазификации можно в любом Едином центре предоставления услуг "Газпром газораспределение Самара", направив обращение на портале ЕОГ или обратившись по федеральному номеру 8-800-101-00-04.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.