Дороги к спортивным учреждениям в Самарской области ремонтируют по нацпроекту

В 2026 г. в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" будут отремонтированы автомобильные дороги, ведущие к спортивным объектам: школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям. Комфортный подъезд повысит доступность занятий физкультурой и спортом для жителей региона и обеспечит безопасный маршрут для детей и взрослых.
В Борском районе капитально ремонтируют участок трассы Отрадный — Богатое — Борское протяженностью 2,7 км, которая ведет к спортшколе "Юность", стадиону РОСТО и спортивно-техническому клубу в с. Борское. На участке уложен нижний слой дорожной одежды, ведутся работы по устройству тротуаров.
В Самаре ремонт охватывает несколько ключевых улиц. Активно ведутся работы на участке Московского шоссе от ул. Мичурина до пр. Кирова протяженностью 7,8 км. Дорога входит в маршрут движения к целому ряду спортивных учреждений для детей и взрослых. В настоящее время на объекте ведется устройство асфальтобетонного покрытия.
Кроме того, в областном центре ремонтируют дорогу по ул. Циолковского, где находится спортивная школа олимпийского резерва № 17. Уже отремонтирована дорога по переулку Гончарова к стадиону "Динамо", завершаются работы на ул. Спортивной, ведущей к СШОР № 6 и спорткомплексу "Локомотив".
"Раньше дорога была неровная, с трещинами, а на заезде к стадиону "Локомотив" была яма. Сейчас проезд стал комфортным", — говорит инструктор-методист СШОР № 6 Анастасия Тригубова.
В Тольятти на ул. Родины ведется ремонт дороги к спортивно-техническому комплексу им. Анатолия Степанова. В настоящее время выполняются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, также запланирован ремонт посадочных площадок.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.