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ЖКХ и благоустройство Общество

Дороги к спортивным учреждениям в Самарской области ремонтируют по нацпроекту

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2026 г. в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" будут отремонтированы автомобильные дороги, ведущие к спортивным объектам: школам олимпийского резерва, стадионам, спорткомплексам и детским секциям. Комфортный подъезд повысит доступность занятий физкультурой и спортом для жителей региона и обеспечит безопасный маршрут для детей и взрослых.

Фото: департамент информационной политики администрации губернатора СО

В Борском районе капитально ремонтируют участок трассы Отрадный — Богатое — Борское протяженностью 2,7 км, которая ведет к спортшколе "Юность", стадиону РОСТО и спортивно-техническому клубу в с. Борское. На участке уложен нижний слой дорожной одежды, ведутся работы по устройству тротуаров.

В Самаре ремонт охватывает несколько ключевых улиц. Активно ведутся работы на участке Московского шоссе от ул. Мичурина до пр. Кирова протяженностью 7,8 км. Дорога входит в маршрут движения к целому ряду спортивных учреждений для детей и взрослых. В настоящее время на объекте ведется устройство асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, в областном центре ремонтируют дорогу по ул. Циолковского, где находится спортивная школа олимпийского резерва № 17. Уже отремонтирована дорога по переулку Гончарова к стадиону "Динамо", завершаются работы на ул. Спортивной, ведущей к СШОР № 6 и спорткомплексу "Локомотив".

"Раньше дорога была неровная, с трещинами, а на заезде к стадиону "Локомотив" была яма. Сейчас проезд стал комфортным", — говорит инструктор-методист СШОР № 6 Анастасия Тригубова.

В Тольятти на ул. Родины ведется ремонт дороги к спортивно-техническому комплексу им. Анатолия Степанова. В настоящее время выполняются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, также запланирован ремонт посадочных площадок.

 

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