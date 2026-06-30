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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре установят камеры видеонаблюдения для борьбы с цветочными копателями

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары рассчитывает на взаимодействие с жителями в вопросах озеленения. Как заявил в интервью Волга Ньюс глава ведомства Евгений Владимирский, суть местного самоуправления - в синергии административного ресурса и общественного контроля.

Фото: Юлия Зиганшина
Евгений Владимирский: "В этом году в Самаре планируем вырубку до 2000 аварийных деревьев" Евгений Владимирский: "В этом году в Самаре планируем вырубку до 2000 аварийных деревьев"
Ученые и жители твердят: "Самаре нужно больше зелени!" Но гибель сотен, а то и тысяч деревьев по всему городу лишь усугубила ситуацию. Что с ними стало? Эти растения планируется спасать или рубить? Какие локации будут озеленять, и как в целом изменилась политика в данной области? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

"Сообщения, жалобы жителей по озеленению позволяют нам не содержать армию чиновников-контролеров. Но помощь нужна не только в плане критики. Жители сами должны бережно относиться к растениям: не ломать, не топтать, не выливать грязную воду с химией в клумбы, не выкапывать цветы и кустарники… Кстати, для борьбы с воришками будем ставить камеры видеонаблюдения", - отметил Евгений Владимирский.

По его словам, инициативы по высадке деревьев тоже приветствуются - как в качестве предложений по выбору локаций, так и в виде благотворительных экологических акций:

"Но нужно помнить: раз посадили, значит, ухаживайте. Без внимания и ухода деревья погибают".

Гид потребителя

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