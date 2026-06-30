В Самаре установят камеры видеонаблюдения для борьбы с цветочными копателями

Департамент городского хозяйства и экологии Самары рассчитывает на взаимодействие с жителями в вопросах озеленения. Как заявил в интервью Волга Ньюс глава ведомства Евгений Владимирский, суть местного самоуправления - в синергии административного ресурса и общественного контроля.
"Сообщения, жалобы жителей по озеленению позволяют нам не содержать армию чиновников-контролеров. Но помощь нужна не только в плане критики. Жители сами должны бережно относиться к растениям: не ломать, не топтать, не выливать грязную воду с химией в клумбы, не выкапывать цветы и кустарники… Кстати, для борьбы с воришками будем ставить камеры видеонаблюдения", - отметил Евгений Владимирский.
По его словам, инициативы по высадке деревьев тоже приветствуются - как в качестве предложений по выбору локаций, так и в виде благотворительных экологических акций:
"Но нужно помнить: раз посадили, значит, ухаживайте. Без внимания и ухода деревья погибают".
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????