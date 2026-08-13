Изменился номер Единой справочной службы "Газпром межрегионгаз Самара"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новый номер телефона для обращений потребителей газа Самарской области: 8 800 444-00-01. С помощью Единой справочной службы абоненты могут передать показания приборов учета газа, узнать о возможностях личного кабинета "Мой ГАЗ", уточнить любой другой вопрос по услуге газопотребления.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"