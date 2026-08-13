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ЖКХ и благоустройство Общество

Изменился номер Единой справочной службы "Газпром межрегионгаз Самара"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый номер телефона для обращений потребителей газа Самарской области: 8 800 444-00-01. С помощью Единой справочной службы абоненты могут передать показания приборов учета газа, узнать о возможностях личного кабинета "Мой ГАЗ", уточнить любой другой вопрос по услуге газопотребления.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Если требуется передать показания счетчика, то ждать ответа оператора не нужно. Следуя голосовым подсказкам виртуального помощника, необходимо назвать номер лицевого счета абонента и озвучить цифры объёма потребления с табло прибора до запятой, данные будут приняты к учету. Передать показания можно и с помощью клавиатуры на телефоне, главное, заранее подготовить номер лицевого счета.

Старый номер Единой справочной службы более недействителен.

Гид потребителя

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