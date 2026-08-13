Изменился номер Единой справочной службы "Газпром межрегионгаз Самара"

Новый номер телефона для обращений потребителей газа Самарской области: 8 800 444-00-01. С помощью Единой справочной службы абоненты могут передать показания приборов учета газа, узнать о возможностях личного кабинета "Мой ГАЗ", уточнить любой другой вопрос по услуге газопотребления.
Если требуется передать показания счетчика, то ждать ответа оператора не нужно. Следуя голосовым подсказкам виртуального помощника, необходимо назвать номер лицевого счета абонента и озвучить цифры объёма потребления с табло прибора до запятой, данные будут приняты к учету. Передать показания можно и с помощью клавиатуры на телефоне, главное, заранее подготовить номер лицевого счета.
Старый номер Единой справочной службы более недействителен.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.