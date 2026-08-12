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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" завершила работы на восьми участках теплосетей в Самарской области

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Т Плюс" завершили реконструкцию восьми теплотрасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. В общей сложности на этих участках обновлено 3,7 км коммуникаций.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Наибольший объем работ выполнен в областной столице. Здесь заменены два участка магистрального трубопровода на проспекте Карла Маркса. Вместо устаревших коммуникаций энергетики смонтировали 1,6 км теплосети в заводской изоляции из пенополиуретана с современной системой дистанционного контроля, которая позволит с точностью до одного метра определить место намокания металла в случае неисправности.

Помимо подготовки систем теплоснабжения, специалисты "Т Плюс" выполняют ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Тольятти. В числе крупнейших - модернизация коллектора хозяйственно-бытовой канализации, который обслуживает почти 30% жителей и организаций Автозаводского района. Работы производились под автомобильным кольцом на пересечении улицы Свердлова и Московского проспекта. Энергетики заменили здесь 108 м коллектора диаметром 1 м.

"В настоящее время подготовка на всех оставшихся объектах идет по плану. Более того, мы взяли на себя дополнительные обязательства по замене 3,7 км на четырех участках в Самаре на средства казначейского инфраструктурного кредита. Эти работы также ведутся без отставаний", - отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

К началу отопительного сезона "Т Плюс" полностью обновит тепловые сети на 32 участках в Самарской области. Кроме того, будет выполнен ремонт на 15 объектах системы холодного водоснабжения и водоотведения. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к октябрю.

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