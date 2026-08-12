"Т Плюс" завершила работы на восьми участках теплосетей в Самарской области

Специалисты "Т Плюс" завершили реконструкцию восьми теплотрасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. В общей сложности на этих участках обновлено 3,7 км коммуникаций.
Наибольший объем работ выполнен в областной столице. Здесь заменены два участка магистрального трубопровода на проспекте Карла Маркса. Вместо устаревших коммуникаций энергетики смонтировали 1,6 км теплосети в заводской изоляции из пенополиуретана с современной системой дистанционного контроля, которая позволит с точностью до одного метра определить место намокания металла в случае неисправности.
Помимо подготовки систем теплоснабжения, специалисты "Т Плюс" выполняют ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения в Тольятти. В числе крупнейших - модернизация коллектора хозяйственно-бытовой канализации, который обслуживает почти 30% жителей и организаций Автозаводского района. Работы производились под автомобильным кольцом на пересечении улицы Свердлова и Московского проспекта. Энергетики заменили здесь 108 м коллектора диаметром 1 м.
"В настоящее время подготовка на всех оставшихся объектах идет по плану. Более того, мы взяли на себя дополнительные обязательства по замене 3,7 км на четырех участках в Самаре на средства казначейского инфраструктурного кредита. Эти работы также ведутся без отставаний", - отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
К началу отопительного сезона "Т Плюс" полностью обновит тепловые сети на 32 участках в Самарской области. Кроме того, будет выполнен ремонт на 15 объектах системы холодного водоснабжения и водоотведения. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к октябрю.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.