На оперативном совещании обсудили подготовку к отопительному сезону

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одной из тем стала подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Доложил о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к следующему отопительному периоду и. о. министра энергетики и ЖКХ Самарской области Эдуард Гафиятуллин.

Он сообщил, что в 2026 г. по линии жилищно-коммунального хозяйства в работе находятся 25 объектов капитального ремонта и строительства, из которых 14 — необходимо завершить в этом году. Контроль за ходом строительных работ обеспечивается в еженедельном режиме.

В рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за отчетный месяц вышли из красной зоны объекты водоснабжения в с. Ягодное, с. Винновка, п. Новая Крымза.

На 4-х теплотрассах в Самаре, реализуемых за счет казначейских инфраструктурных кредитов, за отчетный месяц значительно наращены темпы выполнения работ: по ул. Николая Панова, ул. Солнечная, ул. Карла Маркса и ул. Стара-Загора.

В части подготовки к отопительному сезону 2026/27 годов на трех крупнейших тепловых сетях региона также зафиксирована положительная динамика строительных работ. Эдуард Гафиятуллин подчеркнул, что риски нарушения сроков завершения работ по тепловым сетям отсутствуют.

Он также сообщил, что Сызрань находится в красной зоне по капитальному ремонту водопроводных сетей, подрядчиком является ООО "СамРЭК". "У меня достаточно накопилось претензий к этой организации, работа выполняется халатно", — сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил расторгнуть с руководителем "СамРЭК" трудовой договор, и на период, пока не будет выбран новый руководитель, руководство будет осуществляться на уровне правительства Самарской области и, в частности, лично первым заместителем губернатора Самарской области — председателем правительства Самарской области Виталием Шабалатовым.

Также с докладом выступил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Марат Феткуллов. Он сообщил, что гидравлические испытания завершены, выявлено порядка 1300 повреждений. Большая часть устранена. Общий объем инвестиций составил 4,5 млрд рублей.

Марат Феткулов сообщил, что остаются еще разрытия, основная доля приходится на Самару, но к началу отопительного сезона все должно быть благоустроено.

"Доводите до автоматики быстрые решения по поводу разрытий. У нас в конечном итоге не должно очереди такой копиться, и в целом не должно быть такого подхода. Если где-то необходима административная поддержка — всегда есть вопросы, которые с нашей стороны можно быстрее решить", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил министерству энергетики и ЖКХ совместно с администрацией Сызрани и ООО "СамРЭК" утвердить план мероприятий по ликвидации отставания от графика капитального ремонта сетей водоснабжения с указанием дополнительных ресурсов, контрольных сроков и плановой динамики выполнения работ. Кроме того, министерству энергетики и ЖКХ совместно с ресурсоснабжающими организациями провести техническое обследование 13 участков инженерных сетей, на которых второй год подряд фиксируются повторные повреждения.

"Министерству энергетики и ЖКХ совместно с администрацией городского округа Сызрань обеспечить завершение передачи объектов теплоснабжения ООО "СызраньТеплоЭнерго" и получение организацией необходимой лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов", — добавил глава региона.