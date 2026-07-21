Комфортный отдых у воды: в Безенчукском районе открылся благоустроенный пляж

В с. Екатериновка Безенчукского района этим летом открылся обновленный пляж. Благоустройство территории провели в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Теперь у отдыхающих есть все необходимое для комфортного отдыха: установлены кабинки для переодевания, скамейки и урны, смонтированы перголы, проложена деревянная пешеходная дорожка.
Также на пляже обустроен пост для спасателя, а территория — ограждена.
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Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.