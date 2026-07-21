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ЖКХ и благоустройство Общество

Комфортный отдых у воды: в Безенчукском районе открылся благоустроенный пляж

БЕЗЕНЧУК. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Екатериновка Безенчукского района этим летом открылся обновленный пляж. Благоустройство территории провели в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: минэнерго и ЖКХ Самарской области

Теперь у отдыхающих есть все необходимое для комфортного отдыха: установлены кабинки для переодевания, скамейки и урны, смонтированы перголы, проложена деревянная пешеходная дорожка.

Также на пляже обустроен пост для спасателя, а территория — ограждена.

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