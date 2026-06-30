В Самаре в парке Гагарина приводят в порядок игровые площадки для детей

В Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, после вмешательства прокуратуры Промышленного района Самары, приводят в порядок детские игровые площадки. Об этом проинформировало надзорное ведомство.

Проверка выявила серьезные нарушения безопасности, а именно на оборудовании нашлись шероховатые поверхности, которые могут травмировать детей, а болтовые соединения оказались без защиты на выступающих концах. Кроме того, на ударопоглощающих покрытиях обнаружили выбоины.

После внесенного прокуратурой представления нарушения начали устранять. Сейчас оборудование в парке приводят в безопасное состояние, а резиновое покрытие готовят к замене; закуплены нужные материалы.

Ход работ прокуратура держит на контроле.