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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре в парке Гагарина приводят в порядок игровые площадки для детей

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, после вмешательства прокуратуры Промышленного района Самары, приводят в порядок детские игровые площадки. Об этом проинформировало надзорное ведомство.

Проверка выявила серьезные нарушения безопасности, а именно на оборудовании нашлись шероховатые поверхности, которые могут травмировать детей, а болтовые соединения оказались без защиты на выступающих концах. Кроме того, на ударопоглощающих покрытиях обнаружили выбоины.

После внесенного прокуратурой представления нарушения начали устранять. Сейчас оборудование в парке приводят в безопасное состояние, а резиновое покрытие готовят к замене; закуплены нужные материалы.

Ход работ прокуратура держит на контроле.

 

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