В Самаре в парке Гагарина приводят в порядок игровые площадки для детей

В Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, после вмешательства прокуратуры Промышленного района Самары, приводят в порядок детские игровые площадки. Об этом проинформировало надзорное ведомство.
Проверка выявила серьезные нарушения безопасности, а именно на оборудовании нашлись шероховатые поверхности, которые могут травмировать детей, а болтовые соединения оказались без защиты на выступающих концах. Кроме того, на ударопоглощающих покрытиях обнаружили выбоины.
После внесенного прокуратурой представления нарушения начали устранять. Сейчас оборудование в парке приводят в безопасное состояние, а резиновое покрытие готовят к замене; закуплены нужные материалы.
Ход работ прокуратура держит на контроле.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????