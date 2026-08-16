Самарские спортсменки выиграли международные соревнования по роллер-спорту

Сборная России по роллер-спорту приняла участие в престижном международном турнире по фристайлу Lishuy Open в Китае под эгидой Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate).
В составе команды выступили 23 спортсмена, которые завоевали 7 медалей. Два золота принесли команде спортсменки из Самарской области.
15-летняя Вероника Жерельникова дебютировала на международных соревнованиях и установила новое мировое достижение в прыжках — 140 сантиметров, превзойдя предыдущий рекорд (137 см).
Анна Кукушкина стала лучшей в дисциплине "слайды".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.