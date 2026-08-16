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Спорт

Самарские спортсменки выиграли международные соревнования по роллер-спорту

ПЕКИН. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сборная России по роллер-спорту приняла участие в престижном международном турнире по фристайлу Lishuy Open в Китае под эгидой Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate).

В составе команды выступили 23 спортсмена, которые завоевали 7 медалей. Два золота принесли команде спортсменки из Самарской области.

15-летняя Вероника Жерельникова дебютировала на международных соревнованиях и установила новое мировое достижение в прыжках — 140 сантиметров, превзойдя предыдущий рекорд (137 см).

Анна Кукушкина стала лучшей в дисциплине "слайды".

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