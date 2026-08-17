Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в ночном забеге "Огни Самары"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в традиционном ночном легкоатлетическом забеге "Огни Самары". Масштабное спортивное событие прошло в районе стадиона "Самара Арена", объединив более тысячи любителей здорового образа жизни из разных регионов России.

Легкоатлеты предприятия, представляющие различные цеха и подразделения, принимают участие в соревнованиях четвертый раз подряд. В этом году на старты ключевых дистанций — 5 и 10 км — вышли около 20 сотрудников ТОАЗа.

Тематикой марафона, который включал инклюзивные, детские и корпоративные забеги, стал стиль 90-х. Дополняли трассу атлеты, использующие технику "северная ходьба", и спортсмены в свадебных нарядах.

В забеге отличилась инженер отдела технического надзора компании Ольга Щербинина. С результатом 62 минуты 54 секунды она завоевала серебро в своей возрастной категории на дистанции 10 км.

Все участники соревнований получили коллекционные медали.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Спортсмены "Тольяттиазота" готовы демонстрировать свою физическую подготовку и днем, и ночью, и в родном регионе, и за его пределами. За последние пару дней сотрудники предприятия успели принять участие в корпоративной спартакиаде, в легкоатлетическом марафоне, в хоккейном турнире и в экстремальной гонке. Такие возможности коллективу предоставляет компания, которая мотивирует не только на производственные, но и на спортивные рекорды, а также на ведение здорового образа жизни. Победы заряжают всю команду ТОАЗа, и мы точно не планируем сбавлять темп".