Сотрудники "Тольяттиазота" приняли участие в ночном забеге "Огни Самары"

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в традиционном ночном легкоатлетическом забеге "Огни Самары". Масштабное спортивное событие прошло в районе стадиона "Самара Арена", объединив более тысячи любителей здорового образа жизни из разных регионов России.
Легкоатлеты предприятия, представляющие различные цеха и подразделения, принимают участие в соревнованиях четвертый раз подряд. В этом году на старты ключевых дистанций — 5 и 10 км — вышли около 20 сотрудников ТОАЗа.
Тематикой марафона, который включал инклюзивные, детские и корпоративные забеги, стал стиль 90-х. Дополняли трассу атлеты, использующие технику "северная ходьба", и спортсмены в свадебных нарядах.
В забеге отличилась инженер отдела технического надзора компании Ольга Щербинина. С результатом 62 минуты 54 секунды она завоевала серебро в своей возрастной категории на дистанции 10 км.
Все участники соревнований получили коллекционные медали.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
"Спортсмены "Тольяттиазота" готовы демонстрировать свою физическую подготовку и днем, и ночью, и в родном регионе, и за его пределами. За последние пару дней сотрудники предприятия успели принять участие в корпоративной спартакиаде, в легкоатлетическом марафоне, в хоккейном турнире и в экстремальной гонке. Такие возможности коллективу предоставляет компания, которая мотивирует не только на производственные, но и на спортивные рекорды, а также на ведение здорового образа жизни. Победы заряжают всю команду ТОАЗа, и мы точно не планируем сбавлять темп".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.