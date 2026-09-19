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В Кинельском районе открыта новая спортивная площадка

КИНЕЛЬ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Георгиевка Кинельского района в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в Самарской области и стратегии социально- экономического развития региона, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, появился новый спортивный объект.

Универсальная спортивная площадка со спортивным покрытием "искусственная трава" размером 56 на 28 метров подходит для занятий физкультурой и спортом, игры в футбол, а зимой — для катания на коньках и игры в хоккей.

Новую площадку, которая расположилась на улице Специалистов, открыли глава Кинельского района Владимир Чихирев и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

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