В Кинельском районе открыта новая спортивная площадка

В с. Георгиевка Кинельского района в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в Самарской области и стратегии социально- экономического развития региона, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, появился новый спортивный объект.
Универсальная спортивная площадка со спортивным покрытием "искусственная трава" размером 56 на 28 метров подходит для занятий физкультурой и спортом, игры в футбол, а зимой — для катания на коньках и игры в хоккей.
Новую площадку, которая расположилась на улице Специалистов, открыли глава Кинельского района Владимир Чихирев и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
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Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.