В Кинельском районе открыта новая спортивная площадка

В с. Георгиевка Кинельского района в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в Самарской области и стратегии социально- экономического развития региона, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, появился новый спортивный объект.

Универсальная спортивная площадка со спортивным покрытием "искусственная трава" размером 56 на 28 метров подходит для занятий физкультурой и спортом, игры в футбол, а зимой — для катания на коньках и игры в хоккей.

Новую площадку, которая расположилась на улице Специалистов, открыли глава Кинельского района Владимир Чихирев и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.