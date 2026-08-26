В субботу, 29 августа в легкоатлетическом манеже в Тольятти пройдет фестиваль фитнеса "Энергия спорта".
Фестиваль организован фитнес-клубами Тольятти при поддержке министерства спорта Самарской области. Вход бесплатный.
В программе спортивного мероприятия: полоса препятствий "Чемпионы ГТО", забег "Бег в ритме города", соревнования по прыжкам в высоту, пилатес, йога, зумба, табата и фитнес-аэробика, тайбо и функциональные тренировки
Адрес: г. Тольятти ,ул. Спортивная, 40.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.