В ДТП в Самаре пострадал пешеход, который переходил дорогу на "красный"

Во вторник, 25 августа, в Самаре в 19:40 напротив дома 66 по ул. Революционной произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 37-летний водитель Volkswagen Polo допустил наезд на 40-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшему назначено стационарное лечение.