Под Сызранью перевернулся Kia Ceed: пострадали три человека, включая двух детей

В четверг, 20 августа, в Сызранском районе в ДТП с автомобилем- "перевертышем" пострадали три человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 16:40 38-летняя водитель Kia Ceed двигалась 20 км автодороги "Обход Сызрани с выходом на автодорогу "Москва — Самара" со стороны Саратова в направлении автодороги "Москва — Самара".

В пути машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель и ее пассажиры — 3-летний мальчик и 9-летняя девочка — были доставлены в медицинское учреждение, откуда позже их выпустили.