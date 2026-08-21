Под Сызранью перевернулся Kia Ceed: пострадали три человека, включая двух детей

В четверг, 20 августа, в Сызранском районе в ДТП с автомобилем- "перевертышем" пострадали три человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 16:40 38-летняя водитель Kia Ceed двигалась 20 км автодороги "Обход Сызрани с выходом на автодорогу "Москва — Самара" со стороны Саратова в направлении автодороги "Москва — Самара".
В пути машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель и ее пассажиры — 3-летний мальчик и 9-летняя девочка — были доставлены в медицинское учреждение, откуда позже их выпустили.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!